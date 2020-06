2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenletzten: Arminia Bielefeld empfängt Dynamo Dresden. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Highlghts der 2. Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden: Austragungsort und Anstoßzeit

Die Arminia kann in der heimischen SchücoArena den entscheidenen Schritt zum Wiederaufstieg in die Bundesliga nach elf Jahren machen. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Arminia - Dynamo: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen in der aktuellen Saison beim Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen, die Berichterstattung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anstoß um 20 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Jürgen Schmitz.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel zusätzlich auch im Livestream via Sky Go. Via Sky Ticket könnt Ihr Euch einen Tagespass kaufen, sofern Ihr kein Sky-Kunde seid, aber das Spiel trotzdem nicht verpassen wollt.

Die Highlights des Spiels sind bereits 40 Minuten auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga, sowie Spiele der Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden im SPOX-Liveticker

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden könnt Ihr auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Hier kommt Ihr zum Ticker.

Bielefeld - Dreseden: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit diesen Startaufstellungen könnten die beiden Teams in die Partie gehen:

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Hartel, Prietl, Yabo - Clauss, Klos, Soukou

Dynamo Dresden: Broll - Kreuzer, Ehlers, Ballas, Löwe - Schmidt, Nikolaou, Ebert, Horvath - Königsdorffer, Makienok

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Mit einem Sieg hat Arminia Bielefeld rechnerisch die Relegation bereits sicher. Angesichts eines um 14 Tore besseren Torverhätnisses gegenüber dem VfB Stuttgart wäre im Fall eines Sieges auch der direkte Aufstieg so gut wie sicher. Im Tabellenkeller braucht Dynamo Dresden dringend einen eigenen Erfolg um den Anschluss auf das rettende Ufer zu wahren.