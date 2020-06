2. Liga, Relegation: Datum, Termine, TV

Am kommenden Sonntag findet der letzte Spieltag der 2. Bundesliga in der Saison 19/20 statt. Welche Mannschaft in die Relegation muss steht noch nicht fest. Aber wir verraten Euch hier, wann die Relegationsspsiele stattfinden und wie Ihr sie live verfolgen könnt.

2. Bundesliga Relegation: Die Termine

Das Hinspiel der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga findet am Dienstag, den 7. Juli, um 18.15 Uhr statt. Das Rückspiel der Relegation ist vier Tage später, am Samstag, den 11. Juli, geplant.

Datum Uhrzeit Spiele Sender 07.07.20 18.15 Uhr 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga ZDF/ DAZN / Prime Video 11.07.20 18.15 Uhr 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga ZDF/ DAZN / Prime Video

2. Bundesliga Relegation live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Die Relegation der 2. Bundesliga wird live im Free-TV übertragen. Der Sender ZDF wird die Hin- und Rückspiele der Relegation live und in voller Länge übertragen. Neben dem ZDF, übertragen auch die Streamingdienste DAZN und Prime Video die Spiele.

2. Bundesliga Relegation

Selbstverständlich werden die Hin- und Rückspiele der Relegation auch bei SPOX kostenlos im Liveticker zu verfolgen sein.

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 34. Spieltag

Datum Heim Gast 28.06. 15:30 Uhr VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 28.06. 15:30 Uhr Hannover 96 VfL Bochum 28.06. 15:30 Uhr Hamburger SV Sandhausen 28.06. 15:30 Uhr Holstein Kiel 1. FC Nürnberg 28.06. 15:30 Uhr Arminia Bielefeld Heidenheim 28.06. 15:30 Uhr Jahn Regensburg FC Erzgebirge Aue 28.06. 15:30 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Osnabrück 28.06. 15:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 28.06. 15:30 Uhr SV Wehen FC Sankt Pauli

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

An der Tabellenspitze herrscht ein enger Kampf um die Aufstiegsplätze: der VfB Stuttgart, Heidenheim und der HSV kämpfen um die letzten beiden Aufstiegsplätze. Im Kampf um den Abstieg muss der Karlsruher FC auf eine Niederlage des FC Nürnberg hoffen und selber die Partie gegen Greuther Fürth gewinnen.