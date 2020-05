2. Liga: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV heute im Liveticker

Zum krönenden Abschluss des 28. Spieltags stehen sich im Topspiel der 2. Liga am heutigen Abend der VfB Stuttgart und der Hamburger SV gegenüber. Hier könnt Ihr im Liveticker live dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Oktober des Vorjahres trafen die beiden Teams innerhalb weniger Tage gleich zweimal aufeinander: Nachdem die Rothosen den VfB in der Liga mit 6:2 deklassiert hatten, revanchierten sich die Schwaben mit einem 2:1-Pokalerfolg nach Verlängerung.

Vor Beginn: Mit einem Sieg können die Schwaben am HSV vorbeiziehen und einen direkten Aufstiegsplatz übernehmen.

Vor Beginn: Dritter gegen Zweiter heißt es, wenn am heutigen Abend um 20.30 Uhr der Ball in der Mercedes-Benz-Arena rollt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Spitzenspiels der 2. Liga zwischen Stuttgart und Hamburg.

2. Liga: Stuttgart gegen HSV heute live im TV und Livestream

Die Partie Stuttgart gegen HSV ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet um 20 Uhr mit seiner Vorberichterstattung. Moderator Yannick Erkenbrecher führt durchs Programm, Toni Tomic kommentiert die Partie.

Zu sehen ist die Begegnung bei Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky bietet außerdem einen Livestream via Sky Go an. Zudem kann mit dem Sky Ticket ein Tagespass gebucht werden.

VfB Stuttgart gegen HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Der VfB muss auf die gesperrten Didavi und Karazor verzichten, beim HSV fehlen Ewerton, Gyamerah und Jung.

Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Badstuber, M. Kaminski, Castro - Mangala, Endo - Wamangituka, P. Förster, Gonzalez - Gomez

Kobel - P. Stenzel, Badstuber, M. Kaminski, Castro - Mangala, Endo - Wamangituka, P. Förster, Gonzalez - Gomez Hamburg: Heuer Fernandes - Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak - Harnik, Pohjanpalo, Jatta

© imago images

2. Liga: Die Tabelle vor dem Spitzenspiel

Tabellenführer Arminia Bielefeld ist bereits auf sieben Punkte enteilt. Das Spiel der Ostwestfalen gegen Dynamo Dresden wurde auf den 15. Juni verschoben.