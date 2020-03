Hoffmann verliert den HSV-Showdown: Mehr Macht für Jansen, mehr Geld von Kühne?

Vorstandschef Bernd Hoffmann wurde vom Hamburger SV am Samstag der Laufpass gegeben, die Führungskrise erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt.

Am Tag nach dem großen Knall stand Bernd Hoffmann nicht der Sinn nach vielen Worten. "Gar nichts" werde er sagen, meinte der 57-Jährige am Sonntag kurz angebunden bei einem Anruf des SID. Am Samstagnachmittag hatte der bisherige Vorstandsboss des Hamburger SV den heftigen Machtkampf verloren, den sich der Klub mitten in der Coronakrise leistete.

Hoffmann muss gehen, neben Finanzchef Frank Wettstein und Sport-Vorstand Jonas Boldt gewinnt vor allem auch Ex-Nationalspieler Marcell Jansen als neuen Aufsichtsratschef weiter an Einfluss. Investor Klaus-Michael Kühne dürfte damit ziemlich zufrieden sein, der Milliardär hatte zuletzt einmal mehr eine Neuaufstellung der Führungsetage gefordert und gilt als Jansen-Befürworter.

Der Ex-Nationalspieler sprach in der Pressemitteilung, die der Klub am Samstagnachmittag um kurz nach 16.00 Uhr verschickte, deutliche Worte: "Wir können uns in dieser schwersten Krisenzeit des gesamten Profifußballs keine Energieverluste und belasteten Vertrauensverhältnisse leisten", sagte Jansen.

Von Pagelsdorf bis Hecking: Alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/28 Seit 2000 haben sich beim HSV viele Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Das letzte Opfer des chronischen Trainer-Verschleißes an der Elbe ist Hannes Wolf. Auf ihn folgt nun Dieter Hecking. SPOX blickt mal auf die Trainer der Hanseaten zurück. © getty 2/28 Frank Pagelsdorf war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche © getty 3/28 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 4/28 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 5/28 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 6/28 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 7/28 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 8/28 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 9/28 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 10/28 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 11/28 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 12/28 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 13/28 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 14/28 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 15/28 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 16/28 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 17/28 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 18/28 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 19/28 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 20/28 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 21/28 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 22/28 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 23/28 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 24/28 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 25/28 Der bisherige U23-Coach Christian Titz übernahm das Zepter von Hollerbach, doch auch er konnte den ersten Abstieg des HSV nicht verhindern. © getty 26/28 Doch der 47-Jährige hinterließ einen guten Eindruck und sollte das Projekt „Direkter Wiederaufstieg“ leiten. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen verloren die Verantwortlichen jedoch die Geduld und Titz musste gehen. © getty 27/28 Noch am gleichen Tag präsentierte der HSV in Hannes Wolf den Titz-Nachfolger. Wolf war seit 2008 der 17. Trainer der Hanseaten und verpasste mit dem HSV das festgesteckte Ziel Wiederaufstieg. Die Konsequenz? Wolf musste nach nur 28 Spielen wieder gehen. © getty 28/28 29. Mai 2019: Nach dem frustrierenden Ende der ersten Zweitliga-Saison krempelte der HSV den Laden erneut um. Nach Wolf musste auch Sportvorstand Ralf Becker gehen. Jonas Boldt kam und installierte Trainer-Wunschkandidat Dieter Hecking.

HSV: Hoffmann-Fraktion zieht sich nach verlorenem Machtkampf zurück

Vorausgegangen war nach stundenlanger Diskussion der Showdown, den Hoffmann und seine Fürsprecher verloren. Dem Vernehmen nach erhielt der umtriebige Macher nur zwei der sieben Stimmen des Aufsichtsrats. Der bisherige Chef des Kontrollgremiums Max-Arnold Köttgen und Vereins-Vizepräsident Thomas Schulz stellten anschließend ihre Ämter zur Verfügung.

"Ich hätte den HSV sehr gerne durch diese Krise geführt, muss aber akzeptieren, dass der Aufsichtsrat sich für einen anderen Weg entschieden hat", wurde Hoffmann vom Klub zitiert: "Es war eine fantastische Zeit mit vielen unvergesslichen Begegnungen, tollen Mitarbeitern und vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern." Er glaube fest daran, dass das Bundesliga-Gründungsmitglied bald wieder erstklassig sei.

Hoffmann, der bereits von 2003 bis 2011 den HSV führte und im Mai 2018 zum zweiten Mal den Job als Vereinsboss übernahm, wollte den HSV eigentlich wieder für die deutsche Eliteliga trimmen. Nun wurden ihm die ständigen Differenzen mit Wettstein und Boldt zum Verhängnis.

Beide sollen über Kompetenzübertritte und Alleingänge geklagt und eine weitere Zusammenarbeit mit Hoffmann ausgeschlossen haben. Wettstein und Boldt sollen künftig als Duo weiterführen - auf sie wartet eine gehörige Menge Arbeit angesichts der besonderen Herausforderungen der Coronakrise.

Van the Man, Ze & Co.: Dieses HSV-Dream-Team verlor gegen St. Pauli © getty 1/31 Heute steigt am Millerntor im Hamburger Stadtteil St. Pauli das 32. Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Von den bisherigen 31 Duellen gingen 19 an den HSV, acht Mal gab es ein Remis und nur vier Mal siegten die Kiezkicker. © getty 2/31 Der letzte Sieg der Paulianer liegt mittlerweile schon fast ein ganzes Jahrzehnt zurück: Am 16. Februar 2011 köpfte Gerald Asamoah St. Pauli gegen eine legendäre HSV-Truppe um van Nistelrooy und Ze Roberto zum 1:0 Sieg - dem ersten Derby-Erfolg seit 1977. 3/31 Wir präsentieren die Startformationen der beiden Teams, die sich beim letzten Pauli-Sieg gegen die Rothosen im Volksparkstadion (damals Imtech Arena) gegenüberstanden. © getty 4/31 TOR - Frank Rost © getty 5/31 ABWEHR - Guy Demel © getty 6/31 Heiko Westermann © getty 7/31 Joris Mathijsen © getty 8/31 Dennis Aogo © getty 9/31 MITTELFELD - David Jarolim © getty 10/31 Ze Roberto © getty 11/31 Marcell Jansen © getty 12/31 Änis Ben-Hatira © getty 13/31 ANGRIFF - Ruud van Nistelrooy © getty 14/31 Mladen Petric © getty 15/31 Eljero Elia (kam in der 46. Minute für Marcel Jansen) © getty 16/31 Paolo Guerrero (kam in der 72. Minute für Ruud van Nistelrooy) © getty 17/31 Jonathan Pitroipa (kam in der 72. Minute für Änis Ben-Hatira) © getty 18/31 TOR - Benedikt Pliquett © getty 19/31 ABWEHR - Moritz Volz © getty 20/31 Ralph Gunesch © getty 21/31 Carlos Zambrano © getty 22/31 Markus Thorandt © getty 23/31 MITTELFELD - Fabian Boll © getty 24/31 Matthias Lehmann © getty 25/31 Fin Bartels © getty 26/31 Max Kruse © getty 27/31 Charles Takyi © getty 28/31 STURM - Gerald Asamoah © getty 29/31 Marius Ebbers (kam in der 58. Minute für Charles Takyi) © getty 30/31 Dennis Daube (kam in der 71. Minute für Gerald Asamoah) © getty 31/31 Florian Bruns (kam in der 89. Minute für Fabian Boll)

HSV: Bekommt der Klub nun mehr Geld von Investor Kühne?

Womöglich setzen sie dabei erneut auf finanzielle Unterstützung des umstrittenen Investors Kühne. Neben Jansen wird auch Wettstein ein gutes Verhältnis zu dem Anteilseigner nachgesagt. Der 82-Jährige hatte vergangene Woche einmal mehr den Wirbel in der Hansestadt verstärkt.

"Ich hoffe es", hatte Kühne der Zeit auf die Frage gesagt, ob es in absehbarer Zeit zu einer personellen Neuaufstellung beim HSV kommen werde. Die in die Öffentlichkeit geratenen Reibereien zwischen Hoffmann, Wettstein sowie Boldt bezeichnete Kühne als "degoutant", was so viel bedeutet wie ekelhaft oder widerlich.

Hoffmann hatte den finanziellen Einfluss von Kühne seit seinem Amtsantritt verringern wollen. Nun könnte die HSV-Führung wieder einen engeren Draht suchen zu dem in der Schweiz lebenden Geschäftsmann. Eine Verlängerung des Namenssponsorings am Volksparkstadion wäre ein Weg, seit 2015 besitzt Kühne die Rechte. Gerade jetzt ist sicher jede weitere Million willkommen.