Testspiele: 1. FC Saarbrücken gegen SV Darmstadt heute live im TV und Livestream sehen

Der 1. FC Saarbrücken gegen den SV Darmstadt bestreiten heute ein Testspiel. Alles rund ums Spiel und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

1. FC Saarbrücken gegen SV Darmstadt: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen Saarbrücken und Darmstadt findet am heutigen Freitag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist das FC-Sportfeld in Saarbrücken.

1. FC Saarbrücken gegen SV Darmstadt heute im TV und Livestream sehen

Leider gibt es keine Übertragung der heutigen Partie. Weder der Streamingdienst DAZN noch andere Sender, wie Sport1 oder LAOLATV, werden das Spiel übertragen. Auch die vereinseigenen YouTube oder Twitter-Kanäle bieten einen Livestream zum Spiel an.

1. FC Saarbrücken: Winterfahrplan im Überblick

Das erste Spiel der Regionalliga-Rückrunde findet erst am 29. Februar statt. Da sich die Saarbrückener schon am 5. Februar mit dem KSC im DFB-Pokal messen müssen, begann die Vorbereitung schon am 3. Januar.

3. Januar: Trainingsauftakt

10. Januar, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen den SV Darmstadt 98, FC-Sportfeld

15. Januar, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach, Austragungsort noch offen

19. bis 28. Januar: Trainingslager in Belek

25. Januar Vorbereitungsspiel im Trainingslager gegen den SC Rheindorf Altach

31. Januar, 18 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen den SV Röchling Völklingen

5. Februar, 20.45 Uhr: DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Karlsruher SC

15. Februar, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen den FC Progres Niederkorn

2. Bundesliga: Die Tabelle der Hinrunde mit Darmstadt

Der SV Darmstadt belegt nach 18 Spielen den 12. Platz der Tabelle der 2. Bundesliga. Auf Relegationsplatz 16 haben die Lilien lediglich zwei Punkte Vorsprung.