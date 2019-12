2. Liga: Karlsruher SC gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga stehen sich am 18. Spieltag die beiden Aufsteiger Karlsruher SC und SV Wehen Wiesbaden gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Karlsruher SC gegen SV Wehen Wiesbaden: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Zweitligapartie zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Wehen Wiesbaden wird am heutigen Freitag (20. Dezember) um 18.30 Uhr angepfiffen.

Austragungsort ist das Wildparkstadion in Karlsruhe. Die Spielstätte befindet sich gerade in der Neubauphase und bietet deshalb in der aktuellen Saison lediglich Platz für 15.330 Zuschauer.

2. Liga: KSC gegen Wehen heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga sind live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt folglich auch die Partie des KSC gegen Wehen. Neben der Option Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Kommentator Jörg Dahlmann steht außerdem die Option Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 zur Verfügung.

Ab 18 Uhr stimmt Euch Moderator Stefan Hempel auf die Begegnungen ein, neben der Übertragung im TV steht außerdem ein Livestream via Sky Go bereit.

© imago images

Karlsruher SC gegen Wehen Wiesbaden heute im LIVE-TICKER

Aber auch ohne kostenpflichtiges Sky-Abo müsst Ihr nicht auf die 2. Liga verzichten: SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen ausführlichen Liveticker an und informiert Euch über die Geschehnisse in den Stadien.

2. Liga: Der 18. Spieltag im Überblick

Im Parallelspiel am Freitag treffen die Abstiegskandidaten Nürnberg und Dresden aufeinander. Am Samstag duellieren sich die Bundesliga-Absteiger Hannover und Stuttgart.

Termin Heim Auswärts 20.12., 18.30 1. FC Nürnberg SG Dynamo Dresden 20.12., 18.30 Karlsruher SC SV Wehen 21.12., 13 Uhr FC Erzgebirge Aue SpVgg Greuther Fürth 21.12., 13 Uhr Hannover 96 VfB Stuttgart 21.12., 13 Uhr SV Darmstadt 98 Hamburger SV 21.12., 13 Uhr FC St. Pauli Arminia Bielefeld 22.12., 13.30 Uhr Heidenheim VfL Osnabrück 22.12., 13.30 Uhr VfL Bochum Jahn Regensburg 22.12., 13.30 Uhr Sandhausen Holstein Kiel

2. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Der Rückstand des SVW auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC könnten die Hessen außerdem die Abstiegssorgen des KSC vergrößern, der mit 20 Punkten momentan auf Platz 13 steht.