Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC heute live: TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld steht aktuell auf Platz eins der 2. Bundesliga. Wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, ob der Lauf der Arminia heute gegen den Karlsruher SC weitergeht, erfahrt Ihr von SPOX.

Arminia Bielefeld ist in der 2. Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen, nur zwei dieser sieben Spiele endeten unentschieden.

Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC: Spielzeit und -ort

Der Anpfiff am heutigen Freitag, dem 6. Dezember, erfolgt um 18.30 Uhr. Zeitgleich findet noch eine weitere Partie im Unterhaus statt: Der HSV empfängt Heidenheim.

Heute rollt der Ball in der Schüco-Arena zu Bielefeld. Das rund 26.000 Zuschauer fassende Stadion wurde bereits 1926 eröffnet, damals verlor die Arminia das Eröffnungsspiel gegen den SC Viktoria Hamburg mit 1:5.

2. Bundesliga im TV und Livestream: Arminia Bielefeld - Karlsruher SC

Livebilder aus der Schüco-Arena gibt es heute nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga und lässt Euch wie immer die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Auch beim Streaming müsst Ihr auf den Nachfolger von Premiere zurückgreifen und könnt entweder über SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder über Sky Ticket (monatlich kündbar, auch ohne TV-Abo) live mitverfolgen, ob Fabian Klos und Co. ihre Tabellenführung verteidigen.

Mit einer Neuerung wartet die Konferenz der 2. Bundesliga in dieser Saison auf: Es gibt keine Kommentatoren mehr, die nur für die Konferenz zuständig sind. Stattdessen wird mittels eines Moderators, ähnlich wie bei der NFL Red Zone, zwischen den Bildern und Kommentaren der Einzelspiele hin- und hergeschaltet.

Die 2. Bundesliga im Liveticker: Arminia Bielefeld - Karlsruher SC

Nur mal zwischendurch checken, wie es in der Schüco-Arena steht? Kein Problem mit unserem Liveticker zum Spiel.

Wenn Ihr den kompletten Kampf und die Tabellenspitze im Auge haben wollt, haben wir dafür auch das Spiel des HSV gegen Heidenheim im Ticker.

Arminia Bielefeld: Klos, Klos, Klos

Zwölf Tore in 14 Spielen, dazu noch fünf Asissts - in dieser Saison ist Fabian Klos kaum zu stoppen. Der gebürtige Gifhorner ist maßgeblich am sportlichen Höhenflug der Arminia beteiligt und so etwas wie die Lebensversicherung der Ostwestfalen.

Dabei ist Klos nicht nur auf dem Platz wichtig. Auch neben dem Platz ist der mittlerweile 32-Jährige Anführer innerhalb der Mannschaft und Identifikationsfigur für die Fans. Nicht umsonst trägt der Stürmer die Binde am Arm.

Im vergangenen Spiel beim SV Darmstadt knipste Klos doppelt, insgesamt traf er in den vergangenen vier Spielen fünfmal.

2. Bundesliga: Die Toptorjäger

Neben Fabian Klos stehen heute zwei weitere Spieler aus den Top 5 auf dem Feld: Andreas Voglsammer und Philipp Hofmann waren in dieser Saison bereits neunmal erfolgreich.