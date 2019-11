2. Liga: Arminia Bielefeld zerlegt den 1. FC Nürnberg und ist Tabellenführer

Arminia Bielefeld hat die Patzer der Konkurrenz genutzt und steht erstmals in dieser Saison an der Spitze der 2. Bundesliga. Die Ostwestfalen gewannen am 13. Spieltag beim 1. FC Nürnberg 5:1 (3:0) und stürzten den Club damit noch tiefer in die Krise.

Die Franken hatten unter der Woche Trainer Damir Canadi entlassen, das Debüt von Interims-Coach Marek Mintal misslang nun völlig.

Jonathan Clauss (10.), Andreas Voglsammer (13.) und Fabian Klos (15.) hatten das Spiel bereits nach einer Viertelstunde quasi für Bielefeld entschieden, noch einmal Klos (60.) und Reinhold Yabo (73.) legten in der zweiten Hälfte nach. Nur Asger Sörensen (59.) traf für Nürnberg.

Mit 28 Punkten führt die Arminia die Tabelle nun vor den Ligafavoriten Hamburger SV (26) und VfB Stuttgart (23) an. Der HSV war am Samstag nicht über ein 1:1 bei Holstein Kiel hinausgekommen, Stuttgart unterlag bei Aufsteiger VfL Osnabrück 0:1.

Hannover 96 kassiert heftige Klatsche

Hannover 96 fand am Sonntag indes auch nach der Entlassung von Mirko Slomka nicht zum Erfolg. Unter Interimstrainer Asif Saric unterlag der Bundesliga-Absteiger beim 1. FC Heidenheim mit 0:4 (0:1) und steht wie auch Nürnberg mit 14 Punkten unmittelbar vor der Abstiegszone.

Tim Kleindienst (3./49.), Marc Schnatterer (53.) per Foulelfmeter und Sebastian Griesbeck (70.) trafen zum Sieg für Heidenheim. Marcel Franke hatte Schnatterers Strafstoß mit einer Notbremse verursacht und sah Rot.

Darmstadt kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Darmstadt 98, Tabellennachbar von Nürnberg und Hannover, ging durch einen späten Doppelpack von Serdar Dursun (88./90.) gegen Jahn Regensburg in Führung - dennoch reichte es nur zu einem 2:2 (0:1).

Dario Dumic (15.) hatte per Eigentor für die Führung der Gäste gesorgt, in der Schlussphase schlug Dursun doppelt zu. Andreas Albers (90.+4) rettete den Oberpfälzern einen Punkt.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle