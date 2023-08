Das Finale bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland rückt von Tag zu Tag näher. SPOX zeigt, welche Paarungen für das große Endspiel noch möglich sind.

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat die heiße Phase erreicht. Im Kampf um den Titel sind nur noch vier Mannschaften übrig. Die deutsche Nationalmannschaft zählt nicht zu diesen vier Mannschaften, nachdem man bereits in der Vorrunde überraschend die Segel streichen musste. Stattdessen kämpfen Europameister England, Spanien, Schweden und Gastgeber Australien noch um die neunte WM-Trophäe.

Frauen WM 2023, Finale: Das sind die möglichen Paarungen im Endspiel

Man muss nicht lange durchrechnen, um alle möglichen Final-Paarungen zu finden. Vier Teams sind noch im Wettbewerb, diese spielen in zwei Halbfinalpartien um die Finaltickets. Den Anfang machen am Dienstag, den 15. August, im Eden Park in Auckland Neuseeland, die Spanierinnen und die Schwedinnen. Um 10 Uhr deutscher Zeit geht es los. Am Tag darauf, am Mittwoch (16. August), sind im Olympiastadion in Sydney (Australien) Australien und England ab 12 Uhr im Einsatz.

Datum Team 1 Team 2 Anpfiff Dienstag, 15. August Spanien Schweden 10.00 Uhr Mittwoch, 16. August Australien England 12.00 Uhr

© getty Um diese Trophäe wird im Finale gekämpft.

Sollte Spanien die Schwedinnen bezwingen, würde das von Weltfußballerin Alexia Putellas angeführte spanische Team also auf den Sieger von Australien vs. England treffen. Umgekehrt wäre das bei einem Sieg Schwedens ebenfalls der Fall.

Spanien vs. Australien

Spanien vs. England

Schweden vs. Australien

Schweden vs. England

Wenn dann die Finalisten bekannt sind, steht dem Finale, das am 20. August im Sydney Stadium über die Bühne geht, nichts mehr im Weg.

Frauen WM 2023, Finale: Übertragung im TV und Livestream

Während sich die ARD und das ZDF die Übertragung der Halbfinalspiele aufteilen - das ZDF übernimmt Spanien vs. Schweden und die ARD Australien vs. England - ist für das Finale einzig das ZDF verantwortlich. Somit ist auch das letzte Spiel des Turniers im Free-TV und bei zdf.de im kostenlosen Livestream zu sehen.

Das Spiel um Platz 3 mit den Halbfinalverlierern zeigt am 19. August wiederum die ARD.

Frauen WM 2023: Das Finale im Liveticker

Zudem tickert SPOX das Finale bei der Frauen-WM live und ausführlich mit.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

