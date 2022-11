Saudi-Arabien - Mexiko 1:2: "El Tri" verpasst Achtelfinale

Mexiko kämpft aufopferungsvoll, zwischenzeitlich fehlt ein Treffer für das Achtelfinale - doch der fällt nicht. Die Fiesta ist vorbei.

Fassungslos und völlig ausgepowert standen die Mexikaner am Mittelkreis, einige vergossen bittere Tränen. Trotz eines aufopferungsvollen Auftritts ist die beeindruckende Serie der Mittelamerikaner gerissen. Nach sieben Achtelfinalteilnahmen am Stück scheiterte Mexiko wieder in der Vorrunde. Beim 2:1 (0:0) im hitzigen Gruppenfinale gegen Saudi-Arabien fehlte "El Tri" lediglich ein Treffer fürs Achtelfinale - doch der fiel nicht. Die Fiesta ist vorbei.

Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, als müsse die Fair-Play-Wertung entscheiden. Bis tief in die Nachspielzeit lagen die Mexikaner nach Punkten, Toren und beim direkten Vergleich gleichauf mit Polen - bis Salem Aldawsari (90.+5) alle Träume platzen ließ. Zuvor hatten Henry Martin (47.) und Luis Chavez (52.) das Finalstadion von Lusail erbeben lassen, doch trotz eines wahren Sturmlaufs reichte es letztendlich nicht.

Für die Runde der letzten 16 fehlte den Mexikanern ein Tor, um noch an Robert Lewandowskis Polen vorbeizuziehen. Mit vier Punkten und 2:3 Toren scheidet Mexiko als Dritter der Gruppe C aus. Argentinien um Lionel Messi sicherte sich Platz eins (sechs Punkte), Polen ergatterte mit vier Zählern den zweiten Rang. Saudi-Arabien, das zum Auftakt noch sensationell 2:1 gegen die Argentinier gewonnen hatte, reist als Letzter heim.

Beide Teams öffneten vor 84.985 Zuschauern im unheimlich lauten Finalstadion von Lusail sofort das Visier. Schon nach drei Minuten brachen die Mexikaner erstmals durch, Alexis Vega scheiterte aber freistehend am Saudi-Schlussmann Mohammed Al-Owais. Auf der Gegenseite schlenzte Mohamed Kanno einen Freistoß aus zentraler Position knapp drüber. Es ging nun mit irrer Geschwindigkeit hin und her - mit Vorteilen für Mexiko.

WM 2022: Mexiko läuft an, Saudi-Arabien besiegelt das Aus

Das Team von Coach Gerardo Martino spulte ein unheimliches Pensum ab und versuchte, Chaos beim Gegner zu verursachen. Das gelang "El Tri" phasenweise auch, die taktisch klugen Saudis stellten sich aber mit zunehmender Spielzeit darauf ein. Gefährlich in den Sechzehner kam Mexiko nur selten. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs köpfte dann Ali Al-Hassan knapp vorbei.

Mexiko gelang dann in der zweiten Halbzeit ein Blitzstart. Martin besorgte nach einer Ecke aus kurzer Distanz den ersten Turniertreffer der Mittelamerikaner, wenig später hämmerte Chavez einen Freistoß aus 25 Metern in den rechten Winkel. Der achtmalige Gold-Cup-Sieger agierte nun mit vier Angreifern in vorderster Front, der Druck stieg von Minute zu Minute. Doch das Tor gelang dem Gegner.

Saudi-Arabien - Mexiko: Die Daten zum Spiel

Saudi-Arabien: Alowais - Sultan (ab 88. Hatan), Alamri, Altambakti, Albulayhi (ab 37. Riyadh) - Feras, Alhassan (ab 46. Madu), Saud, Salem - Kanno - Alshehri (ab 62. Alobud). - Trainer: Renard

Mexiko: G. Ochoa - J. Sanchez (ab 87. R. Funes Mori), C. Montes, H. Moreno, J. Gallardo - E. Alvarez (ab 86. S. Alvarez), L. Chavez - H. Lozano, O. Pineda (ab 77. C. Rodriguez), A. Vega (ab 46. U. Antuna) - H. Martin (ab 77. Raul). - Trainer: Martino

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Tore: 0:1 H. Martin (47.), 0:2 L. Chavez (52.), 1:2 Salem (90.+5)

Zuschauer: 84.985 (in Doha)

Gelbe Karten: Alshehri, Alhassan, Altambakti, Madu, Alamri (2), Hatan - E. Alvarez