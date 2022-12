WM 2022: Zlatan Ibrahimovic sagt Weltmeistertitel für Lionel Messi voraus

Der Titel für Lionel Messi und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht "bereits geschrieben", sagt Zlatan Ibrahimovic.

Der Schwede hatte in der Saison 2009/2010 ein Jahr lang zusammen mit dem Südamerikaner beim FC Barcelona verbracht und weiß genau über dessen Stärken Bescheid. Messi ist bislang der herausragende Spieler in seinem Team beim Turnier im Nahen Osten und erzielte in fünf Spielen bislang vier Tore. Für Ibrahimovic ist die Zeit gekommen, dass der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner auch die wichtigste Trophäe im Weltfußball gewinnen wird.

Vor den WM-Halbfinals (Argentinien vs. Kroatien und Frankreich vs. Marokko) sagte der 41-Jährige: "Ich denke es steht bereits geschrieben, wer gewinnen wird. Ihr wisst schon, wen ich meine: Ich glaube Messi wird die Trophäe in die Höhe recken. Es steht bereits geschrieben."

Neben Messi äußerte sich Ibrahimovic auch zur jüngsten Vergangenheit einer weiteren lebenden Legende: den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo. Über dessen Vertragsauflösung sagte Ibra, ebenfalls ehemaliger Angreifer von Manchester United: "Wir werden niemals genau erfahren, was bei seinem Abschied vorgefallen ist. Jeder sagt, was er will: Er will sich mit seinen Aussagen schützen, der Coach ebenfalls. Und dann äußert sich der Klub auch noch."

Er selbst hätte keine Probleme, in einem solchen Fall "zu sagen, was wirklich passiert ist", betonte Ibrahimovic. "Aber da sind wir alle unterschiedlich. Alle machen sich Sorgen um ihr Image, aber für mich ist es das perfekte Image, wenn man sich selbst treu bleibt. Die wahre Geschichte werden wir nicht erfahren, mein Freund."

Ronaldo hatte sich von der WM 2022 verabschiedet, als Portugal im Viertelfinale überraschend gegen Marokko verlor. Für Messi geht es im Halbfinale am Dienstag gegen Kroatien (20 Uhr im Liveticker).