Verwirrung um Gewand bei Siegerehrung zur WM 2022: Was hatte Lionel Messi an, während er den WM-Pokal in die Höhe reckte?

Lionel Messi durfte den größten Erfolg feiern, den man mit Nationalmannschaften feiern kann: Die Albiceleste gewann die WM 2022 in Katar. Vor der Siegerehrung wurde ihm von Emir Tamim bin Hamad al-Thani ein schwarzer Umhang über das Nationaltrikot gezogen. SPOX erklärt, was es mit dem Gewand auf sich hat.

Lionel Messi: Was war das für ein Umhang?

Der Umhang nennt sich Bischt und wurde schon zu Lebzeiten von Jesus von Nazareth auf der gesamten arabischen Halbinsel und im heutigen Iran getragen. Heute wird der mantelartige Umhang von Männern vor allem bei festlichen Anlässen wie Hochzeiten oder Feiertagen getragen. Der katarische Emir Tamim bin Hamad al-Thani trug während der Siegerehrung wie Messi ein ähnliches schwarzes, durchsichtiges Modell mit einem Goldrand um die Schultern.

Wie reagierte Messi, als der Emir ihm den Umhang überzog?

Argentiniens Superstar wirkte überrascht bis irritiert. Als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft hatte Messi als letzter Spieler die Siegermedaille von FIFA-Präsident Gianni Infantino überreicht bekommen. Als Messi sich dann endlich den WM-Pokal schnappen wollte, trat von hinten der Emir an den Superstar heran und legte ihm ungefragt den Umhang über die Schultern. Infantino und Emir al-Thani begleiteten Messi dann auch in die Mitte des Podests, wo sie ihm den Pokal überreichten. Auf dem traditionellen Triumphfoto reckt Messi mit dem Bischt über seinem Nationaltrikot den Pokal in den Himmel über Doha.

© getty Gianni Infantino und Emir al-Thani tänzeln hinter Lionel Messi hinterher

Was machte Messi anschließend mit dem Bischt?

Nach der Siegerehrung entledigte sich Messi recht schnell des Gewands. Während der Feierlichkeiten auf dem Rasen des Lusail Stadium trug er nur noch das weiß-blaue Trikot der argentinischen Nationalmannschaft.

Wie waren die Reaktionen auf Messis ungewöhnliches Gewand?

Ehemalige Fußballer, aber auch Experten und Fans in den sozialen Netzwerken kritisieren die Aktion. "Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment. Ich glaube nicht, dass er selbst darüber glücklich war. Du spielst, um den Pokal dann in deinem Trikot in die Luft zu stemmen", sagte etwa Deutschlands Weltmeister von 2014 Bastian Schweinsteiger in der ARD: "Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen."

Die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme sagte bei MagentaTV: "Ihn da zu instrumentalisieren - Autsch!".

Weitere Reaktionen zum Bischt:

