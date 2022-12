WM 2022: BVB-Profi Giovanni Reyna wegen Lustlosigkeit fast nach Hause geschickt

Giovanni Reyna wurde bei der WM 2022 in Katar beinahe von den USA nach Hause geschickt. Das berichtet ESPN. Demnach habe der BVB-Profi nicht die nötige Einstellung im Training gezeigt. Nationaltrainer Gregg Berhalter äußerte sich mittlerweile ausführlich zu den Geschehnissen.

Reyna kam im Turnierverlauf kein einziges Mal von Beginn an zum Einsatz. Erst im Achtelfinale gegen die Niederlande wurde der Offensivspieler von Borussia Dortmund zur Pause eingewechselt. Der 20-Jährige habe sich beim gesamten Team für seine mangelnde Einsatzbereitschaft entschuldigt, heißt es im Bericht.

US-Trainer Gregg Berhalter hat kürzlich am HOW Institut über moralische Führung gesprochen. Der Vortrag wurde in einem Newsletter von Charterworks veröffentlicht. Dort sagte er, dass die USA "einen Spieler hatte, der klar die Erwartungen nicht erfüllt hat - auf und neben dem Platz. Einer von 26 Spielern, das war auffällig". Das Trainerteam habe sich zusammengesetzt und ausführlich darüber debattiert. "Wir waren bereit, ein Flugticket zu buchen, so extrem war das", erklärte er.

Stattdessen führten sie aber ein letztes Gespräch mit ihm. Teil der Konversation sei es gewesen, wie man weiter vorgehen würde. Berhalter forderte zudem eine Entschuldigung des Spielers, die mehr beinhalten sollte als ein einfaches "Sorry".

Verschiedene Medien hatten schon vor Tagen darüber berichtet, dass ein Spieler beinahe nach Hause geschickt wurde. Offenbar ist dieser Spieler Reyna. Berhalter wollte sich auf Nachfrage von ESPN dazu nicht konkreter äußern. "Es ist nicht wirklich wichtig, wer es war", antwortete er demnach.