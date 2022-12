Pele, Gesundheitszustand: Wie geht es der Fußballlegende?

Die Fußballlegende Pelé ist diversen Medienberichten zu Folge im Krankenhaus, sein Gesundheitszustand sei schlecht. Nun widersprachen die Töchter des brasilianischen Nationalhelden. Wie es Pelé geht und wie sein Gesundheitszustand ist, fasst SPOX für Euch zusammen.

Brasilien spielt bisher eine herausragende WM 2022 in Katar. Neymar soll die Seleçao nach den enttäuschenden Weltmeisterschaften 2014 und 2018 zurück an die Spitze des Weltfußballs zu führen. Die Euphorie in der Heimat ist enorm, auch bei Edelfan Pelé.

Doch vor dem WM-Achtelfinalspiel zwischen Brasilien und Südkorea kamen Gerüchte auf, die Fußball-Legende sei in einer schlechten gesundheitlicher Verfassung. Brasilianische Medien berichteten sogar, Pelé würde im Sterben liegen - diese Vorwürfe weisen seine Töchter nun zurück. Zudem meldete sich Pelé selbst via Instagram zu Wort.

Pelé, Gesundheitszustand: Wie geht es der Fußballlegende?

Was als gesichert angesehen werden kann, ist, dass Pelé seit rund einer Woche in einem Krankenhaus in Sao Paulo untergebracht ist. Das berichtete der SID. Zunächst wurde von einer Routine-Untersuchung ausgegangen, jedoch leidet der 82-jährige Pelé seit Jahren an Darmkrebs.

Brasilianische Medien wie die Zeitung Folha de Sao Paulo und ESPN Brazil berichteten davon, dass die Fußball-Ikone nur noch palliativmedizinisch versorgt werde. Das hieße, sein Krebs wäre nicht mehr heilbar und es ginge nun nur noch darum, die Schmerzen zu lindern. Auch die Chemotherapie hätte den Berichten zufolge nicht mehr angeschlagen.

Dieser Hiobsbotschaft entgegneten nun Pelés Töchter vehement. Am Sonntag äußerten sie sich im TV-Netzwerk Globo und verneinten, dass ihr Vater wegen des Darmkrebses behandelt werde. Eine Lungenentzündung infolge einer Corona-Infektion wäre dagegen die Ursache für den Krankenhausaufenthalt.

Den Vorwurf über den schlimmen Verlauf des Darmkrebses finden sie "wirklich unfair", die Chemotherapie bewirke positive Ergebnisse und es gebe Hoffnung auf eine Genesung: "Wenn es ihm besser geht, kommt er wieder nach Hause."

© getty Nach dem WM-Achtelfinale gegen Südkorea versammelte sich die brasilianische Nationalmannschaft vor einem Banner und wünschte Pelé alles Gute.

Vor dem Krankenhaus in Sao Paulo versammelten sich zahlreiche Menschen und Fans der brasilianischen Fußballlegende und beteten für ihn. Auch Superstar Neymar meldete sich zu Wort: "Es geht ihm nicht gut und wir denken an ihn. Wir wünschen ihm nur das Beste und spielen für ihn. Wir hoffen, dass es sich freut."

Pelé: Töchter bitten um Ende der Beileidsbekundungen

Die Töchter von Pelé baten zudem um ein Ende der Beileidsbekundungen der Fans. Pelé sei nicht auf der Intensivstation. Sein Gesundheitszustand verbessere sich stetig. Auch die Spieler der Seleçao beteiligten sich nach dem Achtelfinale gegen Südkorea mit einem großen Banner an den Beileidsbekundungen. Vinicius Jr. erklärte: "Wir spielen auch für Pelé. Er hat uns immer unterstützt. Wenn wir an ihn denken, macht uns das stark."

Pelé selbst meldete sich via Instagram zu Wort: "Ich bin stark, habe viel Hoffnung und setze meine Behandlung wie gewohnt fort." Aus dem Krankenhaus verfolgt er wohl die Spiele der brasilianischen Nationalmannschaft und hofft auf ein Weiterkommen von Brasilien gegen Kroatien.

Pelé: Steckbrief