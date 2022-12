WM 2022 - Viertelfinale zwischen Brasilien und Kroatien: Casemiro und Luka Modric mit Halbzeit-Trikottausch

Casemiro und Luka Modric haben bereits in der Halbzeit des WM-Viertelfinals zwischen Brasilien und Kroatien die Trikots getauscht. Beim Stand von 0:0 ging es im Education City Stadium in ar-Rayyan in die Kabinen und die langjährigen Weggefährten sicherten sich noch auf dem Rasen jeweils das Shirt des anderen.

Casemiro und Modric spielten mit einer kurzen Unterbrechung neun Jahre lang gemeinsam für Real Madrid und bildeten in dieser Zeit gemeinsam mit Toni Kroos das wohl beste Mittelfeldtrio im Weltfußball. Unter anderem gewannen sie zusammen fünfmal die Champions League. Seit dem vergangenen Sommer sind sie allerdings keine Klubkameraden mehr, da Casemiro für 70 Millionen Euro Ablöse von den Blancos zu Manchester United wechselte.

Der Gewinner des Duell zwischen Brasilien und Kroatien zieht in das Halbfinale der WM-Endrunde ein und trifft auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und den Niederlanden.