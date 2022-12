WM 2022 - Argentinien vs. Australien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der WM 2022 beginnt am heutigen Samstag das Achtelfinale, dabei treffen unter anderem Argentinien und Australien aufeinander. So lässt sich das K.o.-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Abpfiff in der Vorrunde, Anpfiff in der K.o.-Phase: Nachdem bei der Weltmeisterschaft in Katar am gestrigen Freitag die letzten Gruppenspiele absolviert wurden, geht es am heutigen Samstag, den 3. Dezember schon mit dem Achtelfinale weiter.

Von den zu Turnierbeginn 32 Nationalmannschaften sind noch 16 vertreten, darunter befinden sich auch Argentinien und Australien. Als Sieger der Gruppe C und Tabellenzweiter der Gruppe D treffen sie nun im K.o.-Duell aufeinander.

Das Kräftemessen findet heute ab 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt, Schauplatz ist das Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan. Ab 16 Uhr nehmen es übrigens die Niederlande und die USA miteinander auf, sie eröffnen die K.o.-Phase damit.

Argentinien gegen Australien im TV, Livestream und Liveticker: SPOX klärt im Folgenden auf, wie man das Achtelfinale heute live verfolgen kann.

© getty Lionel Messis Traum vom WM-Titel lebt noch.

WM 2022 - Argentinien vs. Australien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Wer die mindestens 90 Minuten zwischen Argentinien und Australien heute live schauen möchte, kann einerseits bei MagentaTV einschalten. Der Bezahlsender der Telekom hält die Rechte an der Übertragung aller 64 WM-Spiele und zeigt somit auch das komplette Achtelfinale im TV und Livestream, zwei Partien in der Runde der letzten 16 sogar exklusiv.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF halten gemeinsam bloß die Rechte an 48 Begegnungen, Argentinien gegen Australien gehört ebenfalls dazu. Dieses Aufeinandertreffen bekommt Ihr also auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Um genauer zu sein: die ARD nimmt sich der Übertragung an, bietet sein TV-Programm dann auch via Livestream an.

WM 2022 - Argentinien vs. Australien, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker

Auch SPOX liefert zur Partie zwischen den Argentiniern und den Australiern eine Berichterstattung. Hier gibt es zwar keinen Livestream, dafür aber einen Liveticker, der umgehend auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert. So bleibt man auch von unterwegs aus auf dem aktuellen Stand.

WM 2022 - Argentinien vs. Australien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Argentinien - Australien

Argentinien - Australien Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 3. Dezember 2022

3. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ARD, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Duelle im Achtelfinale