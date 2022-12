Kroatien und Marokko tragen am heutigen Samstag bei der WM 2022 das Spiel um Platz drei aus. ARD, ZDF oder MagentaTV: Wo wird zu der Partie eine Übertragung im TV und Livestream angeboten? SPOX liefert in diesem Artikel die Antwort.

Ehe bei der Weltmeisterschaft in Katar am Sonntag das große Finale zwischen Argentinien und Frankreich ausgetragen wird, findet erst einmal das kleine statt. Im Spiel um Platz drei stehen sich Kroatien und Marokko, die beiden Verlierer im Halbfinale, gegenüber.

Der Vize-Weltmeister musste sich am vergangenen Dienstag mit 0:3 Argentinien geschlagen geben, während die Nordafrikaner Frankreich 0:2 unterlagen. Am heutigen Samstag, den 17. Dezember treten sie daher gegeneinander an - und das schon zum zweiten Mal bei diesem Turnier. Sie hatten sich in derselben Gruppe aufgehalten und sich am 23. November mit einem 0:0 getrennt. Diesmal wird es einen Gewinner geben, ob nach 90, 120 Minuten oder erst im Elfmeterschießen.

Die Begegnung zwischen Kroatien und Marokko findet im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan statt und wird um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angestoßen. Vor Ort ist es dann durch die Zeitverschiebung bereits 18 Uhr.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Spiel um Platz 3 der WM 2022 heute live

Eine Frage, die sich vor dem Spiel um Platz drei stellt: Wo wird dieses eigentlich im TV und Livestream übertragen? Wer unvorbereitet ist, wird vor dem Fernsehgerät womöglich verdutzt sein. Denn: Kroatien gegen Marokko wird heute nicht in der ARD und auch nicht im ZDF gezeigt.

Weil es ein dann doch relativ unbedeutendes Spiel ist? Nein, daran liegt es nicht. Vielmehr haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die gemeinsamen Rechte an 48 Begegnungen der Weltmeisterschaft, insgesamt werden bei dem Turnier aber 64 Spiele bestritten.

16 liefen und laufen deswegen exklusiv bei dem Pay-TV-Sender MagentaTV, der wiederum alle 64 Matches im Angebot hat. Das Spiel um Platz drei ist übrigens das letzte Aufeinandertreffen, das ausschließlich bei MagentaTV läuft. Das Endspiel lässt sich morgen dann auch in der ARD verfolgen.

Übertragungsstart zu Kroatien gegen Marokko ist bei MagentaTV um 15 Uhr. Wolff Fuss kommentiert ab 16 Uhr, als Experten sind Michael Ballack und Otto Addo im Einsatz. Johannes B. Kerner moderiert.

Döner, Cannabis und Traumschiff: Das wurde aus den WM-Helden von 2014 © imago images 1/25 Bei der WM 2014 holte Deutschland seinen vierten Stern. In Brasilien schlug das Team von Bundestrainer Joachim Löw Argentinien im Finale mit 1:0. Hier kommen die Helden von Rio! SPOX erzählt, wie es für sie nach dem Triumph lief. © imago images 2/25 TORWART – MANUEL NEUER: So lang ist das Jahr 2014 noch nicht her. Der 36-Jährige spielt immer noch bei den Bayern und beim DFB, ist bei beiden Kapitän. Kurios: Wie schon 2014 hatte Neuer vor der WM mit Schulterproblemen zu tun. © imago images 3/25 ABWEHR – PHILIPP LAHM: Der Weltmeister-Kapitän beendete seine Karriere beim DFB auf dem Höhepunkt und hörte auch bei den Bayern 2017 auf. Heute ist er als Unternehmer tätig: Lahm ist Geschäftsführer der DFB Euro GmbH - und Berater beim VfB Stuttgart. © imago images 4/25 JÉRÔME BOATENG: Absolvierte sein letztes Länderspiel 2018, holte nochmal die CL, wechselte 2021 vom FC Bayern zu Olympique Lyon, wo er immer noch aktiv ist. Wurde jüngst wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt. © imago images 5/25 MATS HUMMELS: Wechselte zwischenzeitlich zurück zum FC Bayern München, ging dann aber erneut den Weg zum BVB. Könnte vielleicht sogar im DFB-Kader für die kommende WM stehen, aber das ist noch offen. © imago images 6/25 BENEDIKT HÖWEDES: Das Schalker Urgestein ging 2017 für kurze Zeit zu Juventus Turin, wechselte dann zu Lok Moskau, um bei der TuS Haltern 2021 die Karriere zu beenden. Heute immer mal wieder als TV-Experte tätig. © imago images 7/25 MITTELFELD - BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Nach Stationen bei Manchester United und Chicago Fire beendete er 2019 seine Laufbahn. Seitdem ist er regelmäßig als TV-Experte und in diversen Werbungen zu sehen. © imago images 8/25 CHRISTOPH KRAMER: Auch der heute 31-Jährige ist im Fernsehen als Experte tätig – aber nur, wenn es die Zeit zulässt. Denn für Gladbach steht Kramer immer noch auf dem Platz, ähnlich passabel wie damals. Die WM wird er aber als Experte begleiten. © imago images 9/25 TONI KROOS: Die WM 2014 war für ihn nur der Startschuss. Insgesamt fünfmal gewann der Mittelfeldspieler die Champions League. Insgesamt holte er 29 große Titel. Nummer 30 könnte bald folgen. Noch spielt er bei Real Madrid. © imago images 10/25 OFFENSIVE - MESUT ÖZIL: Einer der umstrittensten Rio-Helden. Trotz Zauberfuß nie richtig beliebt. Für Arsenal lieferte er noch einige Top-Werte, dann ging es dahin. Das unrühmliche Ende beim DFB ist bekannt. Heute bei Besaksehir unter Vertrag. © imago images 11/25 THOMAS MÜLLER: Auch für den Raumdeuter lief es nicht so schlecht. Mit den Bayern holte er zweimal den Henkelpott und zahlreiche weitere Titel. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024. Und dann? Womöglich etwas mit Pferden. © imago images 12/25 MIROSLAV KLOSE: Kickte noch bis 2016 bei Lazio Rom und beendete dann die Laufbahn. Heute ist er Trainer beim SCR Altach, zuvor arbeitete er als Stürmercoach beim DFB und beim FC Bayern – dort unter anderem im Team von Hansi Flick. © imago images 13/25 ERSATZBANK – TORHÜTER – ROMAN WEIDENFELLER: 2018 war für ihn Schluss. Seitdem ist er immer mal wieder als TV-Experte zu sehen. 2020 hatte er zudem einen Gastauftritt beim "Traumschiff". Ob er das wohl grandios gespielt hat? © imago images 14/25 RON-ROBERT ZIELER: Wechselte 2016 von Hannover zu Leicester, kehrte dann über eine Zwischenstation in Stuttgart wieder zu Hannover zurück. Dort immer noch aktiv. Aktuell gibt es Gerüchte, dass Klopp ihn zu Liverpool holen möchte. © imago images 15/25 ABWEHR – ERIK DURM: Ja, er ist tatsächlich Weltmeister! Spielte noch bis 2018 eine eher untergeordnete Rolle beim BVB, dann bei Huddersfield Town, Eintracht Frankfurt und jetzt beim 1. FC Kaiserslautern unterwegs. © imago images 16/25 PER MERTESACKER: Seit 2018 in der Leitung der Fußballakademie des FC Arsenal beschäftigt. Beim DFB wurde er in einen 2018 geschaffenen Expertenbeirat berufen. Außerdem als TV-Experte zu sehen. © imago images 17/25 MATTHIAS GINTER: Spielte nach dem Turnier für den BVB und Gladbach. Etablierte sich in der Nationalelf, für die er bis heute auf 46 Einsätze kommt. Holte 2016 Silber bei Olympia. Kehrte jüngst überraschend zum SC Freiburg zurück. © imago images 18/25 KEVIN GROSSKREUTZ: Die Geschichten von Dönerwürfen sind bekannt. Rutschte sportlich immer tiefer und fühlt sich mittlerweile im Amateurfußball wohl, wo er jüngst für Aufregung sorgte. Manchmal auch in der BVB-Kurve am Start. © imago images 19/25 SHKODRAN MUSTAFI: Gelang sowohl beim FC Valencia als auch beim FC Arsenal nie der ganz große Durchbruch. Tiefpunkt: Ein halbes Jahr bei Absteiger Schalke 04. Aktuell bei UD Levante unter Vertrag, aber kein Stammspieler. © imago images 20/25 MITTELFELD – JULIAN DRAXLER: Lebte nach dem Turnier zunehmend das Leben eines gutbezahlten Bankspielers. Von Schalke ging es zu Wolfsburg und dann auf die Bank von Paris Saint-Germain. Aktuell an Benfica ausgeliehen. © imago images 21/25 SAMI KHEDIRA: Wechselte 2015 von Real Madrid zu Juventus Turin und verpasste so weitere Champions-League-Siege. Drehte eine Ehrenrunde bei Hertha und beendete 2021 die Karriere. Seitdem TV-Experte, seit diesem Jahr sportlicher Berater beim VfB Stuttgart. © imago images 22/25 OFFENSIVE – ANDRÉ SCHÜRRLE: Beendete mit nur 29 Jahren 2020 seine Karriere, begründete dies mit dem hohen Druck in der Fußballbranche. Verschwand dann größtenteils aus der Öffentlichkeit. Hat mit Götze in ein Cannabis-Start-up investiert. © imago images 23/25 MARIO GÖTZE: Der Torschütze des goldenen Tores spielt heute bei Eintracht Frankfurt, nachdem es sportlich für ihn lange nicht gut lief. Zuletzt wieder besser in Form, bei der WM 2022 vielleicht sogar ein Thema für den DFB. © imago images 24/25 LUKAS PODOLSKI: Durchlief nach der WM zahlreiche Stationen. England, Italien, Türkei, Japan, Polen – alles dabei! Erzielte für Górnik Zabrze neulich ein Traumtor von der Mittellinie. Hat zudem einen Dönerladen in Köln. Ob Großkreutz ihn dort besucht? © imago images 25/25 JOACHIM LÖW: Der Weltmeister-Trainer hatte auch danach noch lange Lust auf den DFB. Selbst nach der schwachen Leistung bei der WM 2018 blieb er. 2021 war nach der EM dann Schluss. Erholt sich gerade, will aber bald als Trainer zurückkehren.

