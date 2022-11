Beim Mannschaftsfoto vor dem WM-Duell gegen die USA stellte sich Wales auf seltsame Art und Weise auf. Die Aktion ist im walisischen Nationalteam mittlerweile zur Tradition geworden. SPOX liefert Euch die Hintergründe zur skurrilen Mannschaftspose bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Die walisische Nationalmannschaft startete am 21. November mit dem Duell gegen die USA in die WM 2022. Vor der Partie kam es zu einer mittlerweile bekannten Aktion der Mannschaft rund um Superstar Gareth Bale. Wales stellte sich auf eine verrückte Art und Weise beim Mannschaftsfoto auf.

SPOX erklärt Euch, was es mit dieser Aktion auf sich hat.

WM 2022 - Was hat es mit dem skurrilen Mannschaftsfoto von Wales auf sich?

Beim Teamfoto von Wales vor dem WM-Spiel gegen die USA kam es zu einer kuriosen Szene: Die Spieler von Wales stellten sich nicht wie üblich in zwei Reihen à fünf und sechs Leuten auf. Stattdessen reihten sich neben Schlussmann Wayne Hennessy nur Chris Mepham, Ben Davies und Ethan Ampadu auf. Die restlichen sieben Spieler knieten vor diesen Vieren. Das Prozedere hat mittlerweile Tradition im walisischen Team. Schon seit sechs Jahren führen Gareth Bale und Co. diese Aktion aus.

Der Vorgang hat ihren Ursprung bei der EM 2016. Dort stellte sich Wales zum ersten Mal auf diese skurrile Art beim Teamfoto auf. Mittelfeldspieler Joe Ledley erklärte die Aktion damals so: "Wir waren da einfach nicht gut drin." Ein vernünftiges Mannschaftsbild sei dem Team aus Unvermögen schlicht weg nicht gelungen. Aus der Aktion entwickelte sich in Folge dessen ein Ritual: "Es hat uns Glück gebracht. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal ein vernünftiges Bild hinbekommen werden", erläuterte Ledley.

Bei der EM 2016 diente die Aktion vor den Spielen als eine Art Glücksbringer. Wales schnitt bei diesem Turnier hervorragend ab und scheiterte erst im Halbfinale gegen Portugal. Wales führt diese Aktion seit dem EM-Turnier in Frankreich fort. Wahrscheinlich werden wir die kuriosen Aufstellungen beim Mannschaftsfoto also auch in Zukunft bei der WM 2022 sehen.

© getty Schon seit sechs Jahren stellt sich Wales beim Mannschaftsfoto vor einem Länderspiel auf.

WM 2022 - Was hat es mit dem skurrilen Mannschaftsfoto von Wales auf sich? - Der Spielplan in der Gruppe B

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 21. November 14 Uhr England Iran 6:2 21. November 20 Uhr USA Wales 1:1 25. November 11 Uhr Wales Iran -:- 25. November 20 Uhr England USA -:- 29. November 20 Uhr Iran USA -:- 29. November 20 Uhr Wales England -:-

Im ersten Gruppenspiel bei der WM 2022 bekam es Wales mit den USA zu tun. Mit 1:1 trennten sich die beiden Teams nach 90 Minuten. Superstar Gareth Bale rettete mit einem Elfmetertor in der 82. Minute das Unentschieden.

Bei der WM geht es für Wales in der Gruppe B weiter mit dem Duell gegen den Iran am 25. November. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es zum Nachbarschaftsduell gegen England.

