In Katar steigt die Weltmeisterschaft 2022. Wie heißt und wie klingt eigentlich der offizielle WM-Song? Hier erfahrt Ihr es.

Es ist so weit: Zwölf Jahre nach der hochumstrittenen Vergabe findet nun in Katar die Weltmeisterschaft 2022 statt (20. November bis 18. Dezember).

Weil das Turnier erstmals und sehr ungewöhnlich nicht in den Sommermonaten Juni und Juli, sondern in den kalten Monaten November und Dezember steigt, tut sich so manch einer womöglich schwer, die typische WM-Freude zu entwickeln.

Vielleicht hilft dabei ja der offizielle WM-Song weiter. Diesen gibt es auch zu den Spielen in Katar wieder. Wie heißt er? Wie klingt er? Und was wird darin gesungen? SPOX verrät das im Folgenden.

Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Wie heißt der offizielle WM-Song?

Anhören kann man sich den WM-Song 2022 bereits seit langem. Der Öffentlichkeit präsentiert wurde er Anfang April, als auch die Auslosung der Gruppen über die Bühne ging. Der Soundtrack hat eine Laufzeit von drei Minuten und 35 Sekunden und hört auf den Namen "Hayya Hayya (Better Together)", er ist eine Zusammenarbeit der lateinamerikanischen Sängerin Trinidad Cardona mit dem in den USA geborenen Nigerianer Davido und der katarischen Künstlerin Aisha.

Auf dem YouTube-Kanal des Fußballweltverbands FIFA verbucht "Hayya Hayya (Better Together)" bereits über 30 Millionen Aufrufe.

Was wird in dem Song gesungen? Das ist der Text.

[Intro: Trinidad Cardona, Davido]

Hayya, hayya, hayya (Yeah)

Hayya, hayya, ha (You know what it is)

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha (RedOne)

Hayya, hayya, hayya (AISHA)

Hayya, hayya, ha (Davido)

Hayya, hayya, hayya (Trinidad)

Hayya, hayya, ha

[Verse 1: Trinidad Cardona]

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, yeah-yeah

I wanna party, party eight days a week

[Pre-Chorus: Davido]

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

Weltmeisterschaft: WM-Songs der Turniere im 21. Jahrhundert

Weltmeisterschaft Ort Song Interpret/Interpretin/Interpreten 2022 Katar Hayya Hayya Trinidad Cardona, Davido, Aisha 2018 Russland Colors

Live It Up Jason Derulo

Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi 2014 Brasilien We Are One (Ole Ola) Pitbull ft. Jennifer Lopez & Claudia Leitte 2010 Südafrika Wavin' Flag

Waka Waka K'Naan

Shakira 2006 Deutschland Love Generation Bob Sinclar ft. Gary Pine 2002 Korea/Japan Anthem

Boom Vangelis

Anastacia

