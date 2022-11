USA vs. Wales, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die US-Amerikaner und die Waliser geht heute die Weltmeisterschaft in Katar los. Die beiden Nationalmannschaften stehen sich zum ersten Gruppenspieltag gegenüber. SPOX verrät, wie sich die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Seit gestern wird in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen. Ein Spiel wurde bislang absolviert - das zwischen Katar und Ecuador. Drei weitere folgen am heutigen Montag, den 21. November, darunter zwei Spiele der Gruppe B. Den Anfang machen um 14 Uhr deutscher Zeit England, Weltmeister von 1966, und der Iran, Danach, um 20 Uhr, stehen sich die USA und Wales gegenüber. Ihr Spiel findet im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan statt.

WM 2022 - Gruppe B: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 21. November 14 Uhr England Iran 21. November 20 Uhr USA Wales 25. November 11 Uhr Wales Iran 25. November 20 Uhr England USA 29. November 20 Uhr Iran USA 29. November 20 Uhr Wales England

© getty Gareth Bale führt Wales bei der WM in Katar an.

USA vs. Wales, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Die Übertragung aller drei Spiele am heutigen Nachmittag bzw. Abend gestaltet sich exakt gleich. Sie sind alle im ZDF im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Während der gesamten "Sportstudio live"-Sendung bleibt tagsüber auch das Team im Studio im Großen und Ganzen gleich. Jochen Breyer und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer kümmern sich um die Vor- und Nachberichte der jeweiligen Spiele. Claudia Neumann übernimmt speziell für USA vs. Wales Augenblicke vor Spielbeginn die Rolle der Kommentatorin.

Darüber hinaus ist das ZDF auch für die Livestream-Übertragung des Spiels zwischen den USA und Wales verantwortlich. Bei zdf.de steht der Stream gratis abrufbereit.

Auch, was die Übertragung im Pay-TV betrifft, beantwortet in allen drei Fällen eine Antwort die Frage: MagentaTV. Der Anbieter der Telekom hat sich die Rechte am gesamten Turnier geangelt und zeigt daher alle 90 Minuten von USA vs. Wales live - jedoch nur gegen ein Abonnement.

USA vs. Wales, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Zu guter Letzt bietet auch SPOX eine Möglichkeit, beim Duell heute live mit dabei zu sein. Auf der Website wird nämlich ein Liveticker angeboten. Dies gilt für alle Spiele des Turniers.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen den USA und Wales.

USA vs. Wales, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: USA vs. Wales

USA vs. Wales Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 1 (Gruppe B)

1 (Gruppe B) Datum: 21. November 2022

21. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan TV: ZDF, MagentaTV

Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

