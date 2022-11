WM 2022 - Südkorea vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag findet der zweite Gruppenspieltag bei der WM 2022 in Katar seinen Abschluss. Um 14 Uhr trifft Südkorea auf Ghana. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Aufregung war groß, unmittelbar nach der knappen 2:3-Niederlage Ghanas gegen Portugal. Besonders der Coach der Black Stars, Otto Addo, war sauer über den Elfmeterpfiff, der die Westafrikaner mit 0:1 in Rückstand gebracht und somit den Weg für die Niederlage bereitet hatte. "Der Schiedsrichter hat definitiv nicht auf unserer Seite gestanden", sagte der ehemalige Bundesligaspieler nach Abpfiff der Partie. Dass Cristiano Ronaldo durch den Treffer per Strafstoß einen neuen Rekord aufstellte, wurde da schon fast zur Nebensache.

Sein Team dürfte also heiß sein auf das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea. Die Asiaten trennten sich im ersten Vorrundenspiel wenig spektakulär 0:0 von Uruguay.

Beide Teams sollten für den weiteren Verlauf des Turniers heute einen Sieg anpeilen. Wem dieser schlussendlich gelingt, könnt Ihr live mitverfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Kann Heung-Min Son dem Spiel gegen Ghana seinen Stempel aufdrücken?

WM 2022 - Südkorea vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel Südkorea vs. Ghana ist das erste Spiel des heutigen Montags, das live im Free-TV übertragen wird. Die Partie aus der Gruppe G zwischen Kamerun und Serbien ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Diese Partie allerdings wird live und in voller Länge in der ARD übertragen. Um 13 Uhr starten die Vorberichte zur Partie. Pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr übernimmt dann die Kommentatorin Christina Graf die Verantwortung und führt Euch durch die 90 Minuten im Education City Stadium in al-Rayyan. Auch im Livestream unter sportschau.de oder in der ARD Mediathek könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Auch MagentaTV überträgt die Partie. Der Sender der Telekom ist sogar die einzige Plattform, die alle 64 WM-Spiele zeigt. Um 13.15 Uhr beginnt dort die Ausstrahlung der Vorberichte. Um 13.50 Uhr meldet sich dann der Kommentator Alex Klich live aus der Arena.

WM 2022 - Südkorea vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wer im TV oder Livestream nicht live dabei sein kann, der muss auf das Spiel nicht gänzlich verzichten. Der SPOX-Liveticker verfolgt das Spiel für Euch. Ihr verpasst dort keine wichtige Szene.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels Südkorea vs. Ghana.

WM 2022 - Südkorea vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Südkorea vs. Ghana

Südkorea vs. Ghana Wettbewerb: Weltmeisterschaft in Katar

Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 2. Gruppenspieltag (Gruppe H)

2. Gruppenspieltag (Gruppe H) Datum: 28. November 2022

28. November 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Education City Stadium, al-Rayyan

Education City Stadium, al-Rayyan TV: MagentaTV, ARD

Livestream: MagentaTV, sportschau.d e

e Liveticker: SPOX

WM 2022 - Südkorea vs. Ghana: Die Tabelle der Gruppe H

Platz Team Sp S U N T G Diff P 1 Portugal 1 1 0 0 3 2 +1 3 2 Südkorea 1 0 1 0 0 0 +0 1 3 Uruguay 1 0 1 0 0 0 +0 1 4 Ghana 1 0 0 1 2 3 -1 0