In der Gruppe H stehen sich heute Portugal und Ghana gegenüber. SPOX tickert das ganze Spiel live.

Mit Portugal startet heute ein Anwärter auf den Gruppensieg in die WM 2022. Gegen Ghana müssen die Iberer um Superstar Cristiano Ronaldo eine starke Leistung zeigen. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Portugal vs. Ghana: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bereits vor der WM war Portugals Cristiano Ronaldo das Thema Nummer eins in der Fußballwelt. Grund dafür war sein Interview mit Piers Morgan, in dem er mit Manchester United, dem Klub, von dem er sich erst kürzlich trennte, hart ins Gericht ging. Über das Sportliche wird aktuell also nicht viel gesprochen, dies ändert sich jedoch heute, wenn der Europameister von 2016 auf Ghana trifft.

Vor Beginn: Die Partie der Gruppe H wird um 17 Uhr angepfiffen und im Stadium 974 in Doha ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Portugal und Ghana.

Portugal vs. Ghana: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Um das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen, bestehen zwei Möglichkeiten. Das ZDF überträgt die ganze Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de. Dabei kommentiert Oliver Schmidt das Spielgeschehen.

Der zweite Anbieter, der sich um die Übertragung kümmert, ist MagentaTV. Beim Pay-TV-Sender sind im Laufe des Turniers gegen ein kostenpflichtiges Abonnement alle Spiele zu sehen.

Portugal vs. Ghana: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - William Carvalho - Ruben Neves, Bruno Fernandes - Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Ghana: Ati Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Baba - Abdul Samed, Thomas - A. Ayew - I. Williams, J. Ayew, Kudus

