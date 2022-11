Für Frankreich beginnt die Gruppenphase der WM 2022 heute gegen Australien. Wo wird die Partie im TV und Livestream übertragen? Und wo verpasst man per Liveticker nichts? SPOX teilt es mit.

Der Startschuss ist gefallen. Seit Sonntag rollt der Ball bei der Weltmeisterschaft in Katar, am heutigen Dienstag, den 22. November, geht es mit den nächsten vier Begegnungen weiter. Nach den Partien Argentinien gegen Saudi-Arabien, Dänemark gegen Tunesien und Mexiko gegen Polen duellieren sich Frankreich und Australien ab 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Am dritten Turniertag greift also der Titelverteidiger um Superstar Kylian Mbappé in das Geschehen ein. Schauplatz ist dabei das al-Janoub Stadium in al-Wakra, das keine 25 Kilometer von der Hauptstadt Doha entfernt liegt.

Frankreich geht trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema unmittelbar vor Turnierbeginn als Favorit in das Duell mit Australien. Ob die Équipe tricolore ihrer Rolle in den 90 Minuten aber auch gerecht wird? Die beiden Nationen befinden sich übrigens in einer Gruppe mit Dänemark und Tunesien.

Wie kann man Frankreich gegen Australien bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben? Dazu klärt SPOX im Folgenden auf.

© getty Kylian Mbappé steht nach dem Aus von Karim Benzema bei den Franzosen besonders im Fokus.

Frankreich vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Australien lässt sich in Deutschland heute einerseits live im Free-TV verfolgen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragungen der Weltmeisterschaft auf, zeigen insgesamt 48 der 64 Spiele. Am dritten Turniertag nimmt sich das ZDF der Ausstrahlung an. Oliver Schmidt ist bei Frankreich gegen Australien als Kommentator im Einsatz.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender bietet sein TV-Programm zur WM dann auch via Livestream an, dieser lässt sich kostenlos und ohne Anmeldung abrufen.

Neben dem ZDF überträgt dann auch noch MagentaTV das Duell heute live - ebenso wie jedes andere Spiel dieses Turniers. 64 der 64 Partien laufen dort in voller Länge, 16 exklusiv, darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Der Sender der Telekom ist kostenpflichtig und hat ebenso einen Livestream parat. Jonas Friedrich kommentiert. Hier gibt es alle Informationen, um sich MagentaTV zu sichern.

Frankreich vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Wer nirgends zu Frankreich gegen Australien im TV oder Livestream einschalten kann, der klickt sich am besten bei SPOX rein. Hier gibt es nämlich einen Liveticker, der auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert, was sich in dem Spiel tut.

Frankreich vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Frankreich - Australien

Frankreich - Australien Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe D

Vorrunde, Gruppe D Spieltag: 1

1 Datum: 22. November 2022

22. November 2022 Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: al-Janoub Stadium, al-Wakra

al-Janoub Stadium, al-Wakra TV: ZDF, MagentaTV

Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Spielplan in Gruppe D