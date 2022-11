Basketball und das DFB-Team: "Soll ich ehrlich sein? Ich bin der beste Spieler hier"

In erster Linie ist das DFB-Team natürlich zum Fußball spielen in Katar. Aber auch eine andere Sportart erfreut sich innerhalb der Mannschaft großer Beliebtheit: Basketball. Der Superstar ist der gleiche wie beim Fußball.

Es ist die permanente Begleitmusik im Medienzentrum der deutschen Nationalmannschaft in Al Shamal: Basketbälle, die hart auf Parkettboden schlagen oder sanft durch Körbe gleiten. Die große Halle ist per Trennwand in zwei Teile geteilt. Auf der einen Seite steht das Podest für Pressekonferenzen, auf der anderen hängen Basketball-Körbe für die Nationalspieler.

Am Sonntag musste eine Pressekonferenz mit Thilo Kehrer wegen einer Basketball-Einheit einiger Nationalspieler sogar kurzzeitig unterbrochen werden. Unter anderem Jamal Musiala und Serge Gnabry hatten während Kehrers Ausführungen Körbe geworfen. Die dadurch ausgelösten Erschütterungen brachten die Tonanlage zum Absturz.

Generell ist Basketball eine der Lieblings-Ablenkungen der deutschen Nationalspieler in Katar. Am talentiertesten ist nach eigener Aussage derjenige, der auch im Kerngeschäft Fußball die wohl größten Fähigkeiten besitzt.

Jamal Musiala: "Ich bin der beste Spieler hier"

"Sei ehrlich", forderte Niklas Süle bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, als Musiala neben ihm nach dem besten Basketballer der Mannschaft gefragt wurde. "Soll ich ehrlich sein? Ich bin der beste Spieler hier", sprach Musiala also und lachte. "Wir haben ein paar Spieler, die ein bisschen Basketball spielen können", schob der 19-Jährige hinterher, namentlich nannte er noch Leroy Sané und Ilkay Gündogan.

Musiala spielt aber nicht nur gerne und gut selbst Basketball, er lässt sich auch von NBA-Trainern inspirieren und verfolgt die NBA als Fan der Golden State Warriors um Superstar Steph Curry intensiv. "Die haben ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Wenn die Playoffs starten, werden sie wieder gut sein", versicherte Musiala. In der Western Conference liegt der amtierende Meister aktuell nur auf Platz elf von 15.

Zuletzt las Musiala "Sacred Hoops: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior" und "Eleven Rings: The Soul of Success" von NBA-Erfolgstrainer Phil Jackson. Sein Lieblingsbuch ist "Relentless: From Good to Great to Unstoppable" von Tim Groever, dem ehemaligen Personaltrainer von Michael Jordan und Kobe Bryant.