Die WM in Katar rückt immer näher - und so auch die Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick über den finalen Turnierkader. Doch wann ist es eigentlich soweit? Alle Infos gibt's hier.

Die Weltmeisterschaft in Katar wird vom 20. November bis zum 18. Dezember ausgetragen. Wie auch schon vor vier Jahren werden insgesamt 32 Nationen am Turnier teilnehmen. Ein Unterschied zur letzten Ausgabe besteht aber in der Kadergröße. Lag diese 2018 noch bei 23 Spielern, haben die Trainer nun die Möglichkeit, insgesamt 26 Spieler zu nominieren.

DFB-Coach Hansi Flick zeigte sich ganz und gar zufrieden mit der Änderung. "Die Entscheidung der FIFA (...) ist richtig. Ich bin damit mehr als einverstanden", sagte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Nations League-Spiele.

Die Erweiterung ist vor allem auf die hohe Ausfallquote durch das Coronavirus zurückzuführen. Erst kürzlich hatten sich die Bayern-Stars Manuel Neuer und Leon Goretzka infiziert, weshalb sie in den Spielen gegen Ungarn und England nicht zur Verfügung standen.

WM 2022: Wann wird der Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben?

Anders als noch in vorangegangenen Jahren werden die WM-Kader diesmal wohl schon deutlich früher bekannt gegeben. Hintergrund ist eine Vorregistrierung der Spieler für Visa- und Dopingkontrollen. Um eventuell auftretende Ausfälle zu kompensieren, umfasst die vorläufige Kadergröße jedoch bis zu 50 Plätze. Kurz vor Turnierstart (voraussichtlich nach dem letzten Bundesligaspieltag vom 11. bis 13. November) wird schließlich die finale Nominierungsliste veröffentlicht.

Bis wann der 50-Mann-Kader stehen muss, ist derzeit noch unklar. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll dies aber Ende Oktober der Fall sein.

WM 2022: Wann wird der Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben? - Deutschlands letzte WM-Ergebnisse