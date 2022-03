Japan und Saudi-Arabien lösen WM-Ticket

Japan und Saudi-Arabien fahren ebenfalls zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Beiden Teams ist durch ein 2:0 (0:0)-Erfolg der Japaner in Australien das Ticket sicher. Die Saudis profitierten vom japanischen Erfolg, damit stehen 17 von 32 WM-Endrundenteilnehmer in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) fest.

Matchwinner für das Nippon-Team von Trainer Hajime Moriyasu war Koaru Mitoma mit einem späten Doppelpack. Erst fünf Minuten vorher eingewechselt, traf der Angreifer in der 89. Spielminute zur Führung und legte in der Nachspielzeit (90.+4) die Entscheidung nach.

Damit konnten auch die allesamt eingesetzten Bundesliga-Profis Wataru Endo (VfB Stuttgart), Takuma Asano (VfL Bochum) und Genki Haraguchi (Union Berlin) sowie die Zweitligaspieler Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) und Ko Itakura (Schalke 04) über die siebte WM-Teilnahme Japans in Serie jubeln.

Australien, mit Ajdin Hrustic von Eintracht Frankfurt, bleibt noch der Umweg über die Play-offs, um doch noch ab dem 21. November in Katar am Start zu sein.

WM 2022: Diese Teams sind bereits qualifiziert

AFRIKA (5 Startplätze)

noch kein Team qualifiziert

ASIEN (4 oder 5 Startplätze plus Gastgeber Katar)

Katar (Gastgeber)

Iran

Südkorea

Japan

Saudi-Arabien

EUROPA (13 Startplätze)

Deutschland

Dänemark

England

Frankreich

Belgien

Kroatien

Schweiz

Serbien

Spanien

Niederlande

Nord- und Mittelamerika sowie Karibik (3 oder 4 Startplätze)

noch kein Team qualifiziert

OZEANIEN (0 oder 1 Startplatz)

noch kein Team qualifiziert

SÜDAMERIKA (4 oder 5 Startplätze)

Brasilien

Argentinien