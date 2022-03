Polen und Schweden kämpfen um die Teilnahme an der WM. Das Playoff-Duell im Liveticker.

In den WM-Playoffs nehmen es heute Polen und Schweden miteinander auf. SPOX begleitet das Duell um das Ticket nach Katar im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Polen vs. Schweden: WM Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Polen ist kampflos in das Playoff-Finale eingezogen. Die russische Nationalmannschaft wäre eigentlich Gegner gewesen, ist von der FIFA wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine aber ausgeschlossen worden. Schweden dagegen konnte Tschechien am Freitag erst nach Verlängerung 1:0 besiegen. Körperlich dürften also definitiv die Polen im Vorteil sein.

Vor Beginn: Schaffen es Robert Lewandowski und Co. oder setzt sich die Auswahl um Zlatan Ibrahimovic durch? In der finalen Runde der Playoffs zur WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) kommt es heute zum direkten Duell zwischen Polen und Schweden. Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird im Stadion Slaski in Chorzow.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Polen vs. Schweden: WM Playoffs heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Polen: Szczesny - Bednarek, Glik, Bielik - Cash, Krychowiak, Moder, Zielinski, Puchacz - Buksa, Lewandowski

Szczesny - Bednarek, Glik, Bielik - Cash, Krychowiak, Moder, Zielinski, Puchacz - Buksa, Lewandowski Schweden: Olsen - Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Isak

Polen vs. Schweden: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Außer die Spiele des DFB-Teams waren und sind alle Partien der Qualifikation zur WM 2022 live bei DAZN zu sehen - somit auch Polen gegen Schweden. Kommentiert wird die Begegnung von Guido Hüsgen.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig. Ansehen kann man sich dort unter anderem auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1.

WM 2022: Diese europäischen Länder sind bereits für die WM qualifiziert