Ukraine vs. Frankreich: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Frankreich gastiert in der Qualifikation zur WM 2022 am fünften Spieltag in der Ukraine. SPOX sagt, wo die Partie heute live im TV und Livestream übertragen und wo ein Liveticker angeboten wird.

Ukraine vs. Frankreich, WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Gibt sich der Weltmeister eine Blöße oder wird er seiner Favoritenrolle gerecht? Am fünften Spieltag der Qualifikationsphase zur Weltmeisterschaft 2022 steht die französische Nationalmannschaft der Ukraine gegenüber.

Das Aufeinandertreffen im Rahmen der Gruppe D geht am heutigen Samstag, den 4. September ab 20.45 Uhr über die Bühne, ausgetragen wird es im Olympiastadion in Kiew.

Ukraine vs. Frankreich: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Live zu sehen gibt es die Partie zwar nicht im Free-TV, dafür aber im Stream. Mit Ausnahme der deutschen Nationalmannschaft läuft die komplette WM-Qualifikation bei DAZN. Der Streamingdienst bietet dementsprechend auch heute zu Ukraine gegen Frankreich einen Livestream an. Kommentiert werden die 90 Minuten von Stefan Galler.

DAZN ist grundsätzlich kostenpflichtig. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, es läuft automatisch fortwährend bis zur eigenständigen Kündigung. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Die Preise haben sich um drei respektive 30 Euro erhöht, da DAZN nun wiederum noch mehr Live-Sport bieten kann. In der Bundesliga gibt es 106, in der Champions League 121 Übertragungen. Wer bis dato noch kein Kunde gewesen ist, kann die Plattform vorab 30 Tage lang kostenlos testen. Doch Achtung: Zum Oktober lässt sich diese Option nicht mehr buchen.

Neben Bundesliga und Königsklasse ist DAZN auch weiterhin Heimat der spanischen Liga, der italienischen Liga und der französischen Liga. Aber auch über den Fußball hinaus bekommen Sportliebhaber viel Interessantes geboten: die NBA, die NFL, die NHL und die MLB in den USA, dazu unter anderem noch Tennis, Boxen, Eishockey, MMA, Golf, Darts oder Rugby.

Ukraine vs. Frankreich: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wer nicht live im Stream einschalten kann, von Ukraine gegen Frankreich aber dennoch nichts verpassen möchte, ist hier bei SPOX richtig. Der Liveticker informiert über alles Wichtige, was sich in Kiew tut und wer am Ende die Punkte einfährt.

Ukraine vs. Frankreich: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Ukraine - Frankreich

Ukraine - Frankreich Wettbewerb: Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022

Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 Gruppe: D

D Datum: 4. September 2021

4. September 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Kiew

Olympiastadion, Kiew Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

WM-Qualifikation: Tabelle in Gruppe D

Wenig überraschend: Weltmeister Frankreich führt die Gruppe D als Tabellenführer an. Dahinter befindet sich mit der Ukraine der heutige Gegner, jedoch trennen die beiden Nationen vier Punkte. So viele, wie die Ukrainer auf dem Konto haben.