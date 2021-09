Irre! Cristiano Ronaldo stellt neuen Tor-Rekord auf

Cristiano Ronaldo hat beim WM-Qualifikationsspiel am Mittwochabend gegen Irland sein 110. und sein 111. Länderspieltor für Portugal erzielt. Damit ist der 36-jährige Stürmer nun alleiniger Rekordhalter für die meisten Länderspieltore vor dem Ex-Bayern-Profi Ali Daei, der zwischen 1993 und 2006 auf 109 Tore für den Iran kam.

Ronaldo traf gegen die Iren in der 89. Minute erst zum 1:1 und in der 96. Minute dann auch noch zum 2:1-Sieg. Beide Male war er per Kopf zur Stelle.

Zuvor hatte Ronaldo zunächst im ersten Durchgang eine Riesenchance zu seinem Rekord-Tor liegen gelassen. Nach einer Provokation von Dara O'Shea und anschließender Fast-Tätlichkeit von CR7 verschoss er einen Elfmeter.

Cristiano Ronaldo: 111 Tore in 180 Länderspielen für Portugal

Der fünfmalige Weltfußballer von Manchester United hat für die Bestmarke 180 Länderspiele benötigt. Sein erstes davon absolvierte er im August 2003 bei einem Freundschaftsspiel gegen Kasachstan. Sein erstes Tor für Portugal hatte CR7 dann bei der 1:2-Niederlage gegen Griechenland im Eröffnungsspiel der Heim-EM 2004 erzielt.

Ronaldo und Daei liegen in der Bestenliste indes deutlich vor dem Dritt- und dem Viertplatzierten. Auf Rang drei ist Mokhtar Dahari (89 Tore für Malaysia) notiert, auf Platz vier folgt Ungarn-Legende Ferenc Puskas (84 Treffer).