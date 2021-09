Russland vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Russland trifft am 4. Spieltag der WM-Qualifikation auf Kroatien. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Russland vs. Kroatien - WM-Qualifikation heute live: Datum, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Datum: Mittwoch, 1. September

Anpfiff: 20.45 Uhr

Stadion: Olympiastadion Luzhniki in Moskau

Schiedsrichter: Roy Reinshreiber (Israel)

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Runde: 4. Spieltag

© getty Artem Dzyuba ist der Kapitän der russischen Nationalmannschaft.

Russland vs. Kroatien - WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe H

Kroatien und Russland stehen mit jeweils sechs Punkten nach den ersten drei Spieltagen auf Rang eins und zwei der Gruppe H. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, für den Gruppenzweiten wird es schon deutlich schwieriger.

Rang Team Spiele S U N Diff. Pkt 1 Kroatien 3 2 0 1 4:1 6 2 Russland 3 2 0 1 6:4 6 3 Slowakei 3 1 2 0 4:3 5 4 Zypern 3 1 1 1 1:1 4 5 Slowenien 3 1 0 2 2:3 3 6 Malta 3 0 1 2 3:8 1

Russland vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Russland vs. Kroatien ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Das Spiel wird live und exklusiv in voller Länge ab 20.45 Uhr von DAZN übertragen. Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Zu all diesen Spielen ist im Nachhinein auch ein vollständiges Re-Live oder die kürzere Highlight-Form verfügbar.

Russland vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid oder die Livebilder aus anderen Gründen nicht sehen könnt oder wollt, müsst Ihr das Spiel dennoch nicht verpassen! Der SPOX-Liveticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus dem Moskauer Olympiastadion. Ihr habt außerdem die Option, die gesamte Action des Mittwochs mit dem Konferenzticker zur WM-Qualifikation zu verfolgen.

Russland vs. Kroatien - WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele am 4. Spieltag

Am heutigen Mittwoch spielen gleichzeitig mit Russland vs. Kroatien unter anderem auch Portugal vs. Irland, Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina und Norwegen vs. Niederlande.