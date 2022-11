WM 2022: Bayern-Star Sadio Mané trotz Verletzung in Senegals Aufgebot

Bayern Münchens Superstar Sadio Mané steht in Senegals Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2022. Der 30 Jahre alte Angreifer wird das Team des Afrikameisters trotz seiner am Dienstag erlittenen Verletzung als Kapitän in Katar anführen. Inwieweit Mané auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Er sei "sehr optimistisch", dass die Wadenverletzung keine Operation erfordere, sagte Nationaltrainer Aliou Cissé am Freitag in Dakar anlässlich der Bekanntgabe des senegalesischen WM-Kaders: "Es ist wichtig, seine Verletzung weiter zu verfolgen und zu hoffen, dass es in zwei oder drei Wochen Fortschritte gibt. Aber wir sind wirklich optimistisch." Man werde, so Cissé, "alles Notwendige tun, damit sich Sadio erholen kann".

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich zu Mané und kündigte weitere Untersuchungen an. "Wir machen in zehn Tagen noch mal eine Nachkontrolle und schauen wie der Heilungsverlauf ist", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz der Bayern am Freitag. Wo die Untersuchung stattfindet, konnte Nagelsmann nicht sagen.

Mané hatte sich die Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen (6:1) zugezogen. Nach einem harmlos erscheinenden Zweikampf mit Amos Pieper war er ausgewechselt (21.) worden.

Mané hat in 92 Länderspielen 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet. Er führte Senegal im Februar zunächst zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Beide Male traf er im Elfmeterschießen gegen Ägypten entscheidend vom Punkt.

Senegal trifft bei der Endrunde (20. November bis 18. Dezember) auf die Niederlande, den Gastgeber und Ecuador. Mit Abdou Diallo von RB Leipzig ist neben Mané ein weiterer Bundesliga-Profi im senegalesischen WM-Kader.

Das WM-Aufgebot des Senegal: