Heute findet in Zürich die Auslosung der Playoffs in der europäischen WM-Qualifikation statt. Wie lauten die ersten Paarungen auf dem Weg nach Katar? Wir tickern die Auslosung hier für Euch mit.

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die zwölf Teams sind für die Auslosung in zwei Töpfe unterteilt. In Topf 1 befinden sich die sechs besten Gruppenzweiten der WM-Qualifikation. Diese Mannschaften haben in den Halbfinals Heimrecht. Im ersten Lostopf befinden sich Hochkaräter wie Italien und Portugal.

Vor Beginn: Zwölf Mannschaften, die zehn Gruppenzweiten der Qualifikation und die beiden besten Gruppensieger der vergangenen Nations League, die sich nicht direkt für die WM qualifiziert haben, machen sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. Die Teams werden im nächsten Jahr drei Playoff-Wege bestreiten. Jeder Playoff-Weg setzt sich aus zwei Halbfinals und einem Finale zusammen. Nur die die Finalsieger fahren noch zur WM 2022.

Vor Beginn: Die Auslosung beginnt heute um 17 Uhr in Zürich.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Auslosung der Playoffs der europäischen WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der Playoffs der WM-Qualifikation wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt auch die Playoffspiele im kommenden Jahr exklusiv im Livestream. Die Übertragung mit Kommentator Nico Seepe beginnt um 17 Uhr.

Um die Auslosung der Playoffs live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Das Abo kostet monatlich 14,99 Euro oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo).

WM-Qualifikation Playoffs, Auslosung: Die Lostöpfe in der Übersicht