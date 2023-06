Regionalliga: SpVgg Unterhaching siegt gegen Energie Cottbus und macht Schritt Richtung 3. Liga

Trainer Sandro Wagner und die SpVgg Unterhaching haben sich im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga eine gute Ausgangsposition erkämpft.

In einer hitzigen Partie setzten sich die Bayern im Relegations-Hinspiel bei Energie Cottbus insgesamt verdient mit 2:1 (2:1) durch. Für Haching trafen Niclas Anspach (6.) und Mathias Fetsch (37.) im Stadion der Freundschaft, für das Team von Claus-Dieter Wollitz erzielte Jonas Hildebrandt (14.) den zwischenzeitlichen Ausgleich per Handelfmeter.

Cottbus zeigte einige Unsicherheiten in der Defensive, sodass die Gäste zu den besseren Chancen kamen. Dennoch verspricht das Rückspiel viel Spannung - die endgültige Entscheidung fällt am Sonntag in Unterhaching (13.00 Uhr/BR und Magenta Sport).

Vor der Partie hatten sowohl Wagner als auch Wollitz ihre Verärgerung über die Aufstiegsregelung der Regionalligen kundgetan - als Meister waren sie nicht automatisch gesetzt, da die fünf Regionalligen nur vier Aufstiegsplätze erhalten.

Nach einem rotierenden System wird deshalb jährlich eine Relegation zwischen den Spielklassen Nord, Nordost und Bayern ausgetragen - dieses Mal eben zwischen Unterhaching (Bayern) und Cottbus (Nordost). Der VfB Lübeck (Nord) hatte das "Glück", in diesem Jahr direkt nach oben zu dürfen. Das Gleiche gilt für Preußen Münster (West) und den SSV Ulm (Südwest), deren Ligen aufgrund von "Ballungsräumen" über fixe Aufstiegsplätze verfügen.