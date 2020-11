DFB-Team: Die Stimmen zum Nations-League-Spiel gegen die Ukraine

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am Samstagabend gegen die Ukraine zu einem 3:1-Sieg in der Nations League gemüht (die Highlights im Video). Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich "insgesamt zufrieden", auch die Spieler verbuchten den Abend als "gelungen". Das Corona-Chaos vor dem Spiel führte bei den DFB-Stars offenbar nicht zu größeren Bedenken.

Ein Überblick der Stimmen zum 3:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Ukraine (Quelle: ZDF).

Deutschland - Ukraine 3:1: Die Stimmen zum Spiel

Joachim Löw: "Es war nicht ganz einfach"

"Es war nicht ganz einfach. Aber insgesamt war in der ersten Halbzeit von unserer Seite viel Tempo drin, wir hatten das Spiel besser unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit waren unsere Aktionen nicht mehr ganz so zielführend. Insgesamt können wir zufrieden sein. Natürlich fehlten einige Spieler, aber größtenteils war es schon gewollt, dass wir uns ein bisschen einspielen. Das ist uns ganz gut gelungen."

Leon Goretzka: "Ein ganz schwieriges Spiel"

Goretzka zum Spiel: "Es war ein ganz schwieriges Spiel, ein sehr tiefer Boden. Die Ukraine ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft. In unserer aktuellen Situation helfen nur Siege, das haben wir geschafft, deshalb war es ein gelungener Abend."

"Es war ein ganz schwieriges Spiel, ein sehr tiefer Boden. Die Ukraine ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft. In unserer aktuellen Situation helfen nur Siege, das haben wir geschafft, deshalb war es ein gelungener Abend." Goretzka über die positiven Corona-Tests bei der Ukraine: "Das Spiel stand auf der Kippe. Manuel Neuer hat mal gesagt, die Chancen stehen 60:40, dass das Spiel nicht stattfindet. Aus gesundheitlicher Sicht wurde uns versichert, dass kein Risiko besteht. Und dann kannst du auch befreit auf den Platz gehen."

Nations League: Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Ukraine © getty 1/14 Die deutsche Nationalmannschaft hat das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine trotz Corona-Wirbel im Vorfeld am Ende verdient mit 3:1 gewonnen. SPOX hat die Noten der DFB-Stars. © getty 2/14 MANUEL NEUER: Beim Gegentor ohne Chance, ansonsten hatte der Mann, der an Einsätzen mit Sepp Maier gleichzog, nur noch eine Flanke zu entschärfen (35). Sein Glück: Gleich drei Schüsse der Ukrainer landeten am Pfosten. Note: 3,5. © getty 3/14 MATTHIAS GINTER: Rechter Außenverteidiger ist nicht seine Idealposition. Offensiv fast ohne Impulse, defensiv gab es hinter ihm Lücken. Gewann zudem nur jeden dritten Zweikampf. In Halbzeit zwei aber mit dem überlegten Assist auf Werner. Note: 4. © getty 4/14 NIKLAS SÜLE: Beim 0:1 zu passiv, ansonsten gewohnt rustikal, ließ in den direkten Duellen nichts anbrennen. Fälschte Zinchenkos Schuss an den Pfosten ab. Note: 3,5. © getty 5/14 ANTONIO RÜDIGER: Ähnlich wie Süle als Abräumer gefragt, konnte sich auch nach vorn versuchen (3 Torschüsse). Er wurde im Spielaufbau am wenigsten unter Druck gesetzt, brachte fast 96 Prozent der Pässe an den Mann. Fehlt gegen Spanien gesperrt. Note: 3,5. © getty 6/14 PHILIPP MAX: Ihm gelang nicht ganz so viel wie gegen Tschechien, aber offensiv präsenter als Ginter und gerade zu Beginn mit ein paar guten Hereingaben. Grätschte vor dem 0:1 vergebens. Hat er sich nach zwei Einsätzen schon festgespielt? Note: 3,5. © getty 7/14 ROBIN KOCH: Er gab überraschend den Sechser, rückte gegen den Ball manchmal in die Kette. Sah beim Gegentor nicht gut aus, nicht wirklich ins Kombinationsspiel integriert. Kam im Spielverlauf aber immer besser rein, toller Chip vor dem 2:1. Note: 3,5. © getty 8/14 ILKAY GÜNDOGAN: Der erfahrenste Feldspieler mimte halblinks den Kroos-Part als Organisator und Spielmacher. Ein paar gute lange Bälle, leitete ganz stark das 3:1 ein. Hatte die meisten Ballaktionen und verlor nur einen von sechs Zweikämpfen. Note: 2,5. © getty 9/14 LEON GORETZKA: Konnte sich mit mit zwei Sechsern oft offensiv einschalten, machte das mit Bravour: klasse Balleroberung und Vorlage zum 1:1, artistische Ballannahme vor dem Assist zum 2:1. Dazu viele gestopfte Löcher. Per Kopf fast das 4:1. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Wurde auf dem Flügel gedoppelt, deshalb überall unterwegs. Seinem Spiel fehlte oft die letzte Konsequenz, vertändelte einmal den Ball am eigenen Strafraum. Offensiv mit seinem "Robben-Move" zum Ausgleich aber unwiderstehlich. Note: 3. © getty 11/14 SERGE GNABRY: Gebrauchter Abend für den zentral aufgebotenen Stürmer, dem ganz wenig gelang. Ließ sich nach einem abgeblockten Torschuss frustriert fallen (60.), eine Minute später kam er frei zum Abschluss – ganz weit drüber. Das war's. Note: 4,5. © getty 12/14 TIMO WERNER: Wie immer extrem eifrig und viel unterwegs. Im Kombinationsspiel nicht viele Aktionen, stand aber zweimal perfekt und tat das, wofür er bezahlt wird: Nickte zum 2:1 ein, sein Abschluss beim 3:1 war leicht abgefälscht. Note: 2. © getty 13/14 JULIAN BRANDT (ab 76.): Testete Pyatov mit einem Abschluss aus spitzem Winkel (79). Verlor aber auch mal den Ball vor dem eigenen Sechzehner. Keine Bewertung. © getty 14/14 LUCA WALDSCHMIDT (ab 86.): Durfte in den letzten Minuten ran. Keine Bewertung.

Leroy Sane: "Die UEFA weiß, was sie tut"

Sane zum Spiel: "Ich denke, es war ganz gut heute. Es waren ein paar einfache Fehler drin, aber am wichtigsten war, dass wir mit einem Sieg hier rausgehen."

"Ich denke, es war ganz gut heute. Es waren ein paar einfache Fehler drin, aber am wichtigsten war, dass wir mit einem Sieg hier rausgehen." Sane über das Corona-Chaos vor dem Spiel: "Die UEFA und das Gesundheitsamt wissen, was sie zu tun haben. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben."

Timo Werner: "Nach vorne sieht es gut aus"

"Es macht immer Spaß, in meinem alten Stadion zu spielen und zu gewinnen. Es ist gerade schwer, weil durch den straffen Zeitplan immer wieder einer wegbricht. Nach vorne sieht es schon ganz gut aus."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Wollen Jahr ungeschlagen beenden"

"Wir fahren nun natürlich mit dem Ziel Gruppensieg nach Spanien. Außerdem wollen wir dieses Jahr auch ungeschlagen beenden."

Andriy Shevchenko (Ukraine): "Deutschland eines der besten Teams der Welt"

"Die Umstände haben uns nicht geholfen, aber wir haben auch gegen eines der besten Teams der Welt mit einer neuen Generation gespielt. Uns fehlte der Zug, das lag aber auch an den Umständen mit vier Corona-Fällen. Wir haben auch Chancen ausgelassen, und wenn wir treffen, wäre vielleicht auch ein Unentschieden möglich gewesen."