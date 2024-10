Deutschland, Kader DFB-Team Nations League: Warum sind Niclas Füllkrug und Kai Havertz nicht bei der deutschen Nationalmannschaft dabei?

In der zweiten Länderspielpause der neuen Saison stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zwei Spiele in der Nations League auf dem Programm. Zunächst gastiert das DFB-Team am Freitag in Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später gibt es die Neuauflage gegen die Niederlande in München.

Erst am zweiten Spieltag des Länderturniers trafen beide Nationen aufeinander, wobei man sich 2:2 voneinander trennte. Aufgrund des höheren Sieges gegen Ungarn (5:0) führt Deutschland aktuell Gruppe 3 vor der Niederlande an. Für die Teilnahme am Halbfinale der Nations League ist der Gruppensieg zwingend erforderlich.

Umso bitterer, dass die Nagelsmann-Elf am aktuellen Länderspielfenster auf gleich zwei ihrer Stürmer verzichten muss. Die beiden England-Legionäre Niclas Füllkrug und Kai Havertz sagten ihre Teilnahme an den Spielen ab. Wir erklären, wieso.