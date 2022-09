England nach Abstieg am Boden! Southgate ratlos - Presse gnadenlos

Mit dem Makel eines Absteigers geht England in der Nations League nach dem 0:1 bei Europameister Italien in seine WM-Generalprobe am Montag gegen Deutschland.

Deutschlands vorletzter WM-Test im Fußball-Mutterland England dürfte auch zum "Gipfel der Verunsicherung" geraten.

Denn die Gastgeber gehen nach ihrem 0:1 (0:1) bei Europameister Italien nicht nur als blamierter Absteiger aus der obersten Nations-League-Kategorie in das Prestigeduell am Montag (20.45 Uhr im Liveticker) in London mit der deutschen Elf, sondern bestreiten ihre Generalprobe für das WM-Turnier in Katar (20. November bis 18. Dezember) auch mit der Hypothek von nunmehr fünf Pflichtspielen in Serie ohne Sieg und herausgespielten Toren.

"Wir haben einen schlechten Lauf an Ergebnissen und wieder nicht das Ergebnis geholt, das wir brauchten und wollten. Aber es ist an uns, das wieder zurechtzurücken", sagte Englands Teammanager Gareth Southgate in der Katakomben des Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadions zur dritten Pleite der Three Lions in der laufenden Nations-League-Serie.

Angesichts der anhaltenden Torflaute seines Teams jedoch erscheinen die Hoffnungen auf wenigstens etwas Rückenwind für die WM begrenzt. Zumal Southgate bei der Ursachenforschung weiterhin im Dunkeln tappt: "Eine exakte Begründung, warum wir nicht treffen, ist schwierig. Wir kommen in die richtigen Zonen, aber wenn wir liefern müssten, fehlt das letzte Stück Qualität."

Englands WM-Startelf: Baut Southgate alles um? EM-Helden droht die Bank © imago images 1/24 Der Konkurrenzkampf im Kader Englands ist groß. Noch viel härter sind die Duelle um die Startelf. Nach den schwachen Leistungen und dem Abstieg in der Nations League stehen die Three Lions von Trainer Gareth Southgate mächtig unter Druck. © getty 2/24 Seit 1966 konnten die Engländer keinen WM-Titel mehr nach Hause holen. Doch die Erfolge der Frauen- und der U19-Nationalteams haben gezeigt, dass das nicht so bleiben muss. Mit der Premier League unterhält England zudem die stärkste Liga der Welt. © imago images 3/24 Doch um den Weltmeistertitel zu gewinnen, muss Trainer Southgate seinen Kader upgraden und einige wichtige und schwere Entscheidungen treffen. Das könnte den ein oder anderen vermeintlichen Stammspieler und EM-Helden von 2021 die Startelf kosten. © imago images 4/24 Wie auch die Mitfavoriten Brasilien, Frankreich oder Portugal gibt es bei den Three Lions einige wichtige Positionsduelle. SPOX und GOAL haben einen Blick auf die sechs wichtigsten Entscheidungen geworfen und geben eine Startelf-Prognose für Katar ab. © getty 5/24 Die Positionen ganz vorne und ganz hinten sind bereits im Vorfeld wohl entschieden: Die klare Nummer Eins wird Jordan Pickford von Everton sein. Der 26-Jährige ist im Normalfall gesetzt. Im Sturm erübrigt sich jede Diskussion: Harry Kane spielt. © imago images 6/24 Trent Alexander-Arnold vs. Reece James vs. Kyle Walker: Southgate besitzt einige hochkarätige Optionen auf der Rechtsverteidigerposition. Dem Trainer der Three Lions steht eine schwere Entscheidung bevor. © imago images 7/24 Trent Alexander-Arnold startete miserabel in die Saison. Besonders seine defensiven Schwächen kamen immer wieder zum Vorschein. So dürften Recce James und Kyle Walker die Favoriten auf den Stammplatz bei der WM sein. © imago images 8/24 Einen Kyle Walker sollte man niemals abschreiben. Er verfügt mit seinen 32 Jahren über eine Menge Erfahrung. In der Vergangenheit schwärmte jedoch Southgate von Chelsea-Spieler James und gab ihm das Prädikat: Weltklasse! Prognose: Recce James. © imago images 9/24 Luke Shaw vs. Ben Chilwell vs. Kieran Trippier: Auch die Linksverteidigerposition ist hart umkämpft. Eigentlich war Luke Shaw nach seiner starken EM 2021 bereits gesetzt. Seitdem wackelt der Spieler von Manchester United aber. © imago images 10/24 Nach seiner Verletzung feierte Chilwell ein vielversprechendes Chelsea-Comeback, damit steigen seine Chancen. Southgate setzte jedoch zuletzt auf einen klassischen Verteidiger. Und Trippier (32) ist bei Newcastle in Glanzform. Prognose: Trippier. © imago images 11/24 Harry Maguire vs. Fikayo Tomori vs. Ben White: Der Mann von Manchester United war lange Zeit das Herzstück der englischen Abwehrreihe. Aus Loyalität könnte Maguire trotz miserabler Form neben John Stones auflaufen. © imago images 12/24 Das würde Tomori wohl zurecht sauer aufstoßen. Vom FC Chelsea zum AC Milan gewechselt, überzeugte er prompt und holte den langersehnten Scudetto. Mit Ben White vom FC Arsenal scharrt ein weiterer formstarker Innenverteidiger mit den Hufen. © imago images 13/24 Das sind nicht alle Konkurrenten: Marc Guehi, Conor Coady und Eric Dier sind bereit, Maguire zu ersetzen. Southgate will wohl an seinem Abwehrchef festhalten. Sollte sich seine Rolle aber nicht ändern, wird er zum Wackelkandidat. Prognose: Ben White. © imago images 14/24 Jude Bellingham vs. Jordan Henderson vs. Kalvin Phillips: Im Mittelfeld ist ein Spieler sicher gesetzt: Declan Rice. Sein Partner ist umstritten. Phillips spielte eine bärenstarke EM, muss aber aktuell eine lange Verletzungsmisere durchstehen. © imago images 15/24 Mit Jordan Henderson hat Southgate die personifizierte Führungstärke im Kader. Doch der Kapitän des FC Liverpool ist immer häufiger verletzt. Er wird mitfahren und sicherlich in der Kabine führen. Auf dem Platz hat es sich einer aber besonders verdient. © imago images 16/24 Für Southgate wird es immer schwerer, die dominanten Auftritte von Bellingham in der Bundesliga zu ignorieren. Wieder ein Jahr erfahrener, wieder ein Level besser, präsentiert sich der Youngster vom BVB derzeit. Prognose: Jude Bellingham. © imago images 17/24 Mason Mount vs. Phil Foden vs. Jack Grealish: Obwohl Southgate es bevorzugt, keinen kreativen Mittelfeldspieler hinter Harry Kane zu bringen, lässt er mittlerweile einen Spielmacher auflaufen. Dabei handelte es sich meistens um Mason Mount. © imago images 18/24 Southgate lobt den Spieler vom FC Chelsea bei jeder Gelegenheit. Mit seiner disziplinierten Umsetzung der Taktik und seinen Fähigkeiten im Ballbesitz ist er ein wahrer Trainer-Liebling. Zudem besitzt Mount einen starken Abschluss. © imago images 19/24 Doch Fan-Lieblinge auf dieser Position sind zwei andere "Lads": Phil Foden und Jack Grealish werden von vielen Anhängern gefordert. Die beiden Manchester-City-Profis sind sowohl über die Außenbahn, als auch in der Zentrale äußerst wertvoll. © imago images 20/24 Der schwache Saisonstart von Mount könnte den beiden Ausnahmekönnern von ManCity zugutekommen. Foden ist dabei besser gestartet und weist nach zehn Spielen drei Tore und zwei Vorlagen auf. Prognose: Phil Foden. © imago images 21/24 Marcus Rashford vs. Raheem Sterling vs. Jadon Sancho vs. Bukayo Saka: Rashford und Sancho waren zum Ende der vergangenen Saison noch komplett aus dem Kader geflogen. Dank toller Auftritte bei den Red Devils haben sich ihre Chancen aber erhöht. © imago images 22/24 Raheem Sterling ist ein klarer Stammspieler unter Southgate. Somit ist wahrscheinlich nur noch ein Platz neben ihm und Harry Kane verfügbar. Auch West Ham Uniteds Jarrod Bowen könnte noch ein Kandidat sein. © imago images 23/24 Bukayo Saka ist ein legitimer Anwärter für die Startelf. Mit dem FC Arsenal ist er derzeit Tabellenführer der Premier League und zeigt mit seinem Tempo und Talent, was er zu leisten imstande ist. Prognose: Bukayo Saka. © SPOX 24/24 Folgende Elf könnten die Three Lions in Katar von Beginn an bringen: Jordan Pickford - Recce James, John Stones, Ben White, Kieran Trippier, - Declan Rice, Jude Bellingham - Bukayo Saka, Phil Foden, Raheem Sterling - Harry Kane.

Presse zerreißt englische Nationalmannschaft

Die heimische Presse wurde da schon deutlicher, nachdem die englischen Fans den Abstieg mit Buhrufen quittiert hatten. "Englands Nacht des Elends", schrieb der Telegraph. Laut Mirror drohe England "in dunkle alte Zeiten zurückzufallen, da die Niederlage gegen Italien große Sorgen bereitet". Und der Daily Star fasste zusammen: "Keine Siege, keine Tore, keine Ideen." Mit Blick auf das Prestigeduell gegen Deutschland am Montag wurde die Times deutlich: "Ein Spiel, um es gerade zu biegen."

Derweil wollte Coach Southgate die misslungene Revanche seines Teams für das verlorene EM-Finale 2021 nicht allzu schlecht bewertet wissen. "Es gab viele positive Signale von uns als Mannschaft", meinte Southgate trotz nur weniger guter Chancen offenkundig mit seinen Schützlingen als Hauptadressaten, "es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen daran glauben, was uns stark gemacht und uns bei den vergangenen Turnieren auch Erfolg gebracht hat."

© getty Die Partie gegen Deutschland ist das letzte Spiel der Three Lions vor Beginn der WM.

Pfiffe der englischen Fans

Mindestens den von der Insel mitgereisten Fans fehlt noch der Glaube. Die Pfiffe der englischen Anhänger ließen jedenfalls vor den WM-Gruppenspielen gegen Iran (21. November), die USA (25. November) und Wales (29. November) hörbar Zweifel an einer Rückkehr in die Erfolgsspur erkennen.

Doch immerhin verbreitete Declan Rice schon für den ultimativen WM-Test in Wembley gegen Deutschland und erst recht das WM-Turnier Zuversicht: "Wir sind in der Nations League unter unseren Möglichkeiten geblieben, aber es war auch nicht alles schlimm. Es wird schon besser, wir waren schon stärker als bei den Spielen im Sommer", meinte der Mittelfeldspieler von West Ham United und fügte demonstrativ hinzu: "Wir werden bis zur WM schon noch gut werden."