Am dritten Spieltag der Nations League muss Deutschland heute in Budapest bei Ungarn ran. Die spielentscheidenden Szenen bekommt Ihr hier im Liveticker.

Am dritten Spieltag reisen Hansi Flicks Jungs nach Budapest zum Spiel gegen Ungarn.

Ungarn vs. Deutschland: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: À propos England: Nun ist die Chronologie der Spiele genau umgekehrt, nach den Three Lions warten die Ungarn. Mit den Vorzeichen sei dies laut Hansi Flick übrigens das "schwerste Spiel, das man haben kann."

Vor Beginn: Beim Duell Ungarn gegen Deutschland kommen natürlich sofort Erinnerungen an das letzte Gruppenspiel der deutschen Elf bei der EM 2020 auf. In einem rassigen Spiel trennten sich damals beide Mannschaften 2:2, Deutschland zog damit weiter ins Achtelfinale gegen England.



Vor Beginn: Servus und herzlich willkommen zum heutigen Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und Deutschland in der UEFA Nations League. Anpfiff ist in der Puskas Arena in Budapest um 20:45 Uhr.

Ungarn vs. Deutschland: Nations League heute im Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ungarn : Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai, Fiola - Styles, Vecsei, Nagy, Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai

: Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai, Fiola - Styles, Vecsei, Nagy, Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai Deutschland: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan, Havertz, Müller, Musiala - Werner

Ungarn vs. Deutschland: Nations League heute im TV und Livestream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt beim heutigen Spiel übrigens RTL. Einstimmen auf das Spiel könnt Ihr euch schon ab 20:15 Uhr mit dem Countdown.

Durch den Abend führen Euch folgende Kollegen:

Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Bei RTL+ könnt Ihr die Partie zudem live im Stream verfolgen. Um diesen Livestream nutzen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement, also entweder ein RTL+-Premium-Abo, das 4,99 Euro monatlich kostet, oder ein RTL+-Premium-Duo-Abo, das Ihr 7,99 Euro erhaltet.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe A3

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Italien 2 1 1 0 3:2 1 4 2 Ungarn 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Deutschland 2 0 2 0 2:2 0 2 4 England 2 0 1 1 1:2 -1 1