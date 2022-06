Die deutsche Nationalmannschaft trifft am vierten Spieltag der Nations League erneut auf Italien. Hier könnt Ihr den Liveticker des Spiels live verfolgen.

Die deutsche Nationalmannschaft will endlich ihren ersten Sieg in dieser Nations-League-Spielzeit. Gelingt dieser heute am vierten Spieltag gegen den amtierenden Europameister Italien, gegen den man in der Hinrunde 1:1 spielte? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Deutschland vs. Italien: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Parallel spielen die Ungarn auswärts bei der englischen Nationalmannschaft, den "Three Lions". Sollte Ungarn unentschieden spielen oder verlieren, Deutschland gegen Italien gewinnen, würde das die Tabellenführung für Deutschland bedeuten.

Vor Beginn: Bereits am 04. Juni trafen beide Mannschaften aufeinander. Endstand war 1:1. Nach einem weiteren Unentschieden der deutschen Mannschaft gegen Ungarn steht die DFB-Elf in der Gruppe 3 der Liga A unter Zugzwang.



Vor Beginn: Herzlich willkommen zum heutigen Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Italien in der UEFA Nations League. Anpfiff ist im Borussia-Park in Mönchengladbach um 20:45 Uhr.

Deutschland vs. Italien: Nations League heute im Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland : Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Hofmann, Havertz, Musiala - Werner

: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Hofmann, Havertz, Musiala - Werner Italien: G. Donnarumma - Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi - Cristante, Frattesi, Tonali, Politano, Lo. Pellegrini - Scamacca

Deutschland vs. Italien: Nations League heute im TV und Livestream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt beim heutigen Spiel übrigens das ZDF. Einstimmen auf das Spiel könnt Ihr euch schon ab 20:15 Uhr mit dem Countdown.

Durch den Abend führt Euch folgendes Personal:

Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Reporter : Oliver Schmidt

: Oliver Schmidt Experte: Per Mertesacker

Ihr könnt neben dem linearen TV natürlich auch auf den kostenlosen Livestream des ZDF zurückgreifen, um die Partie zwischen Deutschland und Italien live zu verfolgen.

Hier geht's zum Livestream des ZDF.

