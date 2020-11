Nations League: Polen - Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Nations League treffen Polen und die Niederlande aufeinander - und hoffen beide noch leise auf den Gruppensieg. Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream gibt es hier.

Polen gegen die Niederlande: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Duell zwischen Polen und den Niederlanden findet am heutigen Mittwoch, 18. Oktober, statt. Der Antstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Gespielt wird im Stadion Slaski, einer 54.378 Zuschauer fassenden Arena in der südpolnischen Großstadt Chorzow.

Das Hinspiel entschied die Niederlande für sich, den entscheidenden Treffer erzielte Steven Bergwijn.

Nations League: Polen gegen die Niederlande heute live im TV und Livestream

Zur Partie Polen vs. Niederlande begrüßt Euch Kommentator David Ploch, alternativ könnt Ihr auf eine Konferenzschaltung in der so genannten GoalZone zurückgreifen. Dort begleiten Euch Moderator Christoph Stadtler und Experte Sebastian Kneißl durch den Abend.

Polen gegen die Niederlande heute im Liveticker verfolgen

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Partie der Niederländer in Polen verzichten: Mit dem umfangreichen Liveticker-Angebot von SPOX bleibt Ihr stets auf dem aktuellen Stand.

Nations League: Die heutigen Spiele der Ligen A und B

In den weiteren A-Ligen deutet alles auf einen Gruppensieg von Belgien und Frankreich hin. Während die Equipe Tricolore diesen bereits am vergangenen Spieltag besiegelt hat, benötigen die Belgier lediglich noch einen Punkt gegen Dänemark.

Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe 20.45 Uhr Polen Niederlande A 1 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Italien A 1 20.45 Uhr Belgien Dänemark A 2 20.45 Uhr England Island A 2 20.45 Uhr Nordirland Rumänien B 1 20.45 Uhr Österreich Norwegen B 1 20.45 Uhr Israel Schottland B 2 20.45 Uhr Tschechien Slowakei B 2 20.45 Uhr Ungarn Türkei B 3 20.45 Uhr Serbien Russland B 3 20.45 Uhr Irland Bulgarien B 4 20.45 Uhr Wales Finnland B 4

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga A

Die beste Ausgangslage für den Sieg in Gruppe 1 der Liga A hat Italien: Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina ist der Squadra Azzurra Platz eins nicht mehr zu nehmen.