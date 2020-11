Nations League: Spanien gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Spiel der Nations-League-Gruppenphase will das DFB-Team heute Platz eins in Spanien verteidigen. Alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Zahlreiche Spiele der Nations League könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen! Holt Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

Spanien gegen Deutschland: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Nations-League-Kracher Spanien vs. Deutschland wird heute, 17. November, ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr im Olimpico de la Cartuja in Sevilla.

Um die Spielleitung kümmert sich der Schwede Andreas Ekberg, der von seinen Landsmännern Culum, Hallberg und Karlsson unterstützt wird.

DFB-Team in Spanien: Nations League heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen Spanien und Deutschland am heutigen Abend ist im Free-TV zu sehen. Die ARD zeigt die Begegnung live und in voller Länge, neben der Übertragung im TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Los geht es um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Im Einsatz sind neben Moderator Matthias Opdenhövel auch Reporter Tom Bartels und 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte.

Auch DAZN versorgt Euch mit allem Wissenswerten aus der Nations League. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv, die Partie der deutschen Mannschaft steht ab 0 Uhr des Folgetages im Re-Live auf Abruf bereit.

© getty/FABRICE COFFRINI

Nations League: Spanien gegen Deutschland heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Nations League und das deutsche Team verzichten: SPOX tickert alle Begegungen des Wettbewerbs live und ausführlich, so auch am heutigen Dienstag.

Zum Liveticker Spanien gegen Deutschland geht es hier.

Hier findet Ihr die weiteren Liveticker-Events des Tages.

Spanien gegen Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der zuletzt gesperrte Toni Kroos kehrt in die Startelf zurück, offen ist, ob Leon Goretzka dafür auf die Bank weichen muss. Bei den Spaniern fehlt unter anderem Barca-Mittelfeldspieler Sergio Busquets.

Spanien : de Gea - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Reguilon - Canales, Merino - Ferran Torres, Koke, Oyarzabal - Morata

: de Gea - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Reguilon - Canales, Merino - Ferran Torres, Koke, Oyarzabal - Morata Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, R. Koch - Goretzka, Gündogan, Kroos, Max - L. Sané, Gnabry, Werner

Nations League: Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Ukraine © getty 1/14 Die deutsche Nationalmannschaft hat das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine trotz Corona-Wirbel im Vorfeld am Ende verdient mit 3:1 gewonnen. SPOX hat die Noten der DFB-Stars. © getty 2/14 MANUEL NEUER: Beim Gegentor ohne Chance, ansonsten hatte der Mann, der an Einsätzen mit Sepp Maier gleichzog, nur noch eine Flanke zu entschärfen (35). Sein Glück: Gleich drei Schüsse der Ukrainer landeten am Pfosten. Note: 3,5. © getty 3/14 MATTHIAS GINTER: Rechter Außenverteidiger ist nicht seine Idealposition. Offensiv fast ohne Impulse, defensiv gab es hinter ihm Lücken. Gewann zudem nur jeden dritten Zweikampf. In Halbzeit zwei aber mit dem überlegten Assist auf Werner. Note: 4. © getty 4/14 NIKLAS SÜLE: Beim 0:1 zu passiv, ansonsten gewohnt rustikal, ließ in den direkten Duellen nichts anbrennen. Fälschte Zinchenkos Schuss an den Pfosten ab. Note: 3,5. © getty 5/14 ANTONIO RÜDIGER: Ähnlich wie Süle als Abräumer gefragt, konnte sich auch nach vorn versuchen (3 Torschüsse). Er wurde im Spielaufbau am wenigsten unter Druck gesetzt, brachte fast 96 Prozent der Pässe an den Mann. Fehlt gegen Spanien gesperrt. Note: 3,5. © getty 6/14 PHILIPP MAX: Ihm gelang nicht ganz so viel wie gegen Tschechien, aber offensiv präsenter als Ginter und gerade zu Beginn mit ein paar guten Hereingaben. Grätschte vor dem 0:1 vergebens. Hat er sich nach zwei Einsätzen schon festgespielt? Note: 3,5. © getty 7/14 ROBIN KOCH: Er gab überraschend den Sechser, rückte gegen den Ball manchmal in die Kette. Sah beim Gegentor nicht gut aus, nicht wirklich ins Kombinationsspiel integriert. Kam im Spielverlauf aber immer besser rein, toller Chip vor dem 2:1. Note: 3,5. © getty 8/14 ILKAY GÜNDOGAN: Der erfahrenste Feldspieler mimte halblinks den Kroos-Part als Organisator und Spielmacher. Ein paar gute lange Bälle, leitete ganz stark das 3:1 ein. Hatte die meisten Ballaktionen und verlor nur einen von sechs Zweikämpfen. Note: 2,5. © getty 9/14 LEON GORETZKA: Konnte sich mit mit zwei Sechsern oft offensiv einschalten, machte das mit Bravour: klasse Balleroberung und Vorlage zum 1:1, artistische Ballannahme vor dem Assist zum 2:1. Dazu viele gestopfte Löcher. Per Kopf fast das 4:1. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Wurde auf dem Flügel gedoppelt, deshalb überall unterwegs. Seinem Spiel fehlte oft die letzte Konsequenz, vertändelte einmal den Ball am eigenen Strafraum. Offensiv mit seinem "Robben-Move" zum Ausgleich aber unwiderstehlich. Note: 3. © getty 11/14 SERGE GNABRY: Gebrauchter Abend für den zentral aufgebotenen Stürmer, dem ganz wenig gelang. Ließ sich nach einem abgeblockten Torschuss frustriert fallen (60.), eine Minute später kam er frei zum Abschluss – ganz weit drüber. Das war's. Note: 4,5. © getty 12/14 TIMO WERNER: Wie immer extrem eifrig und viel unterwegs. Im Kombinationsspiel nicht viele Aktionen, stand aber zweimal perfekt und tat das, wofür er bezahlt wird: Nickte zum 2:1 ein, sein Abschluss beim 3:1 war leicht abgefälscht. Note: 2. © getty 13/14 JULIAN BRANDT (ab 76.): Testete Pyatov mit einem Abschluss aus spitzem Winkel (79). Verlor aber auch mal den Ball vor dem eigenen Sechzehner. Keine Bewertung. © getty 14/14 LUCA WALDSCHMIDT (ab 86.): Durfte in den letzten Minuten ran. Keine Bewertung.

Nations League: Die Tabelle der deutschen Gruppe

Dank Schützenhilfe der Schweiz ist das DFB-Team durch den Sieg gegen die Ukraine an Spanien vorbeigezogen und steht vor der Qualifikation für die Endrunde um den Nations-League-Sieg. Hierfür würde ein Punkt in Sevilla ausreichen.

Platz Land Spiele S U N T GT Diff. Punkte 1 Deutschland 5 2 3 0 10 7 3 9 2 Spanien 5 2 2 1 7 3 4 8 3 Ukraine 5 2 0 3 5 10 -5 6 4 Schweiz 5 0 3 2 6 8 -2 3

DFB-Team: Der Kader für das Spiel gegen Spanien

Im Vergleich zum Spiel gegen die Ukraine verzichtet Joachim Löw auf Nico Schulz, Ridle Baku, Robin Gosens und Jonas Hofmann. Stattdessen kehren zahlreiche Spieler des FC Bayern sowie der Madrilene Kroos in den Kader zurück.