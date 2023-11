Die deutsche U17 muss bei der Weltmeisterschaft im Achtelfinale gegen die Auswahl der USA antreten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach einer perfekten Gruppenphase startet die deutsche U17-Nationalmannschaft mit Selbstvertrauen in die K.o-Phase der Weltmeisterschaft in Indonesien. Das Team von Christian Wück kehrt für das Achtelfinale am Dienstag (9.30 Uhr/Sky) gegen die USA von Jakarta zurück nach Bandung, wo bereits die ersten beiden deutschen Partien stattgefunden haben.

"Die Jungs haben die WM voll angenommen, obwohl wir keine Vorbereitung hatten", sagte Wück über nach dem souveränen 3:0-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Venezuela, bei dem auch die Standardstärke der DFB-Auswahl wieder sichtbar wurde. Drei Siege in der Gruppenphase mit mindestens zwei geschossenen Toren seien "eine Hausnummer", lobte Wück.

Der Achtelfinal-Gegner USA verlor am Samstag gegen die Franzosen - das einzige Team neben Deutschland, das ohne Punktverlust die Gruppenphase absolvierte - mit 0:3. Kurz vor Spielende sah Innenverteidiger und Kapitän Tyler Hall zudem die Rote Karte und wird vorerst fehlen. (SID)

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Achtelfinale der deutschen Mannschaft gegen die USA sehen könnt.

Deutschland vs. USA heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM im TV und Livestream?

Im frei empfangbaren TV könnt Ihr Deutschland gegen die USA nicht verfolgen, die Spiele der deutschen U17 laufen nämlich bei Sky. Aber keine Sorge, der Sender bietet die Begegnungen nicht nur auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News an, sondern auch im kostenfreien Stream via skysport.de.

Sämtliche Partien der Weltmeisterschaft könnt Ihr darüber hinaus gratis auf plus-fifa.com verfolgen.

Deutschland vs. USA bei U17 WM heute live: Die Infos zur Partie

Begegnung : Deutschland U17 vs. USA U17

: Deutschland U17 vs. USA U17 Datum : 21. November 2023

: 21. November 2023 Uhrzeit : 09.30 Uhr

: 09.30 Uhr Ort : Jalak Harupat Stadion, Soreang (Indonesien)

: Jalak Harupat Stadion, Soreang (Indonesien) TV-Übertragung : Sky

: Livestream: skysport.de, plus-fifa.com

Deutschland vs. USA bei U17 WM heute live: Die Achtelfinals im Überblick