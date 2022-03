In der UEFA Youth League treffen heute die U19-Mannschaften von Manchester United und Borussia Dortmund im Rahmen des Achtelfinals aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

UEFA Youth League, Manchester United vs. BVB: Wann und wo?

Nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Empoli in den Playoffs geht die Reise von Borussia Dortmund in der UEFA Youth League am heutigen Dienstag (1. März) weiter. Die U19-Mannschaft der Schwarz-Gelben bekommt es im Achtelfinale mit Manchester United zu tun. Das Leigh Sports Village in der englischen Stadt Leigh dient dabei als Spielstätte. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Das Unparteiischengespann bilden die drei Schweden Kaspar Sjöberg (Schiedsrichter), Max Robin Wilde und Simon Kristensson (beide Assistenten) sowie der Engländer Anthony Backhouse, der als vierter Offizieller fungiert.

© getty Manchester United gewann seine Gruppe und musste daher nicht den Weg über die Playoffs ins Achtelfinale gehen.

Während der BVB über die Playoffs ins Achtelfinale kam, hatten die Red Devils keine Zwischenstation. Als Sieger der Gruppe F sicherten sie sich automatisch das Ticket.

Der BVB ist zudem der einzige deutsche Verein, der noch im Turnier ist. RB Leipzig, FC Bayern München und der VfL Wolfsburg mussten bereits in der Gruppenphase die Segel streichen.

UEFA Youth League, Übertragung: Manchester United vs. BVB heute live im TV und Livestream

Um das Achtelfinale in der UEFA Youth League zwischen Manchester United und Borussia Dortmund heute live verfolgen zu können, braucht Ihr ein DAZN-Abonnement. Der Streamingdienst überträgt die Partie für all seine Kunden ab 21 Uhr live und in voller Länge. Fabian Pavlakovic wird dabei als Kommentator eingesetzt.

