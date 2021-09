UEFA Youth League: Dortmund siegt knapp, Leipzig geht in Manchester baden

Die U19-Teams der deutschen Champions-League-Teilnehmer haben in der UEFA Youth League einen durchwachsenen Start erlebt. Während Borussia Dortmund am Mittwoch-Nachmittag bei Besiktas den ersten Dreier einfahren konnte, mussten Bayern, Wolfsburg als auch Leipzig klare Niederlagen hinnehmen.

Zum entscheidenden Mann avancierte in Dortmunds Duell mit Besiktas Mittelstürmer Bradley Fink (18), der kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung verwandelte und fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer von Julian Rijkhoff vorbereitete.

"Riesen-Lob an die Jungs, die sich nach dem 2:2 richtig gewehrt haben. Unser Plan ist am Ende voll aufgegangen", sagte Dortmunds U19-Trainer Mike Tullberg nach dem Spiel. Die Dortmunder übernehmen nach dem 1:1 im Parallelspiel zwischen Sporting und Amsterdam die Tabellenführung.

Borussia Dortmund U19: Kirsch - Cisse, Thaqi, Rothe - Semic (84. Kleine-Bekel), Lütke-Frie, Gürpüz, Kamara (62. Walz), El-Zein (68. Rijkhoff) - Bamba (84. Mrosek), Fink

Tore: 0:1 Bamba (17.), 1:1 Azad Demir (27.), 1:2 Fink (34.), 2:2 Ilkhan (62.), 2:3 Rijkhoff (85.)

Bayern verliert in Barcelona, Raebiger trifft bei RBL-Klatsche

Einen bitteren Nachmittag erlebten die A-Junioren des FC Bayern München bereits am Dienstag in Barcelona. Während die Profis die Katalanen wenige Stunden später mit 3:0 zerlegten, mussten sich die Junioren mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Fabian Luzzi traf für Mitte der ersten Hälfte für die Gastgeber, zu Beginn der zweiten Halbzeit sah Bayerns Mittelfeldmann Neziri die Gelb-Rote Karte und übergab Barca das Heft des Handelns. Casas Arcas machte schließlich den Deckel drauf (64.).

FC Bayern München U19: Hülsmann - Salihamidžić, Denk, Arrey-Mbi, Herold (90. Brekner) - Neziri, Wenig (46. Pavlovic), Sieb (70. Aitamer) - Ibrahimovic (76. Krätzig), Copado, Kabadayi (90. Sanyang)

Tore: 1:0 Luzzi (24.), 2:0 Arnau Casas (64.)

Eine bittere 1:5-Niederlage musste RB Leipzig am Mittwoch gegen Manchester City hinnehmen. "Wir sind gut in die Partie gekommen und durch eine schöne Aktion in Führung gegangen. Bis zum 3. Gegentreffer in der 65. haben wir einen ordentlichen Auftritt gezeigt", sagte U19-Coach Daniel Meyer.

RB Leipzig U19: Eutinger - Madsen (81. Winter), Bonnah, Lelle (81. Atom), Uhlmann, Klefisch (C) (90. Köhl), Krasucki (90. Freischild), Wosz, Kostka (62. Friedrich), Ba, Raebiger

Tore: 0:1 Raebiger (4.), 1:1 Mcatee (13.), 2:1 Bobb (Foulelfmeter, 27.), 3:1 Sodje (60.), 4:1 Edozie (73.), 5:1 Mcatee (82.)

Jungwölfe verlieren in Lille

Doch auch der VfL Wolfsburg blieb am ersten Spieltag der UEFA Youth League ohne Punkte. Gegen die Nachwuchsauswahl von OSC Lille verloren die Jungwölfe mit 0:2 (0:1). "Vielleicht hat am Ende die Durchschlagskraft nach vorne und das Quäntchen Glück gefehlt. Wir hätten es verdient gehabt, einen Punkt hier aus Lille mitzunehmen", sagte Wolfsburg-Trainer Christian Wimmer nach de Spiel.

VfL Wolfsburg U19: Schulze - Lang, Fobassam, Garcia MacNulty, Di Michele Sanchez - Patut, Heller (79. Littbarski), Ambros (67. Busch) - Hinze (89. Nuhanovic), Meyer (79. Homann), Wagbe

Tore: 1:0 Bica Reis (24.), 2:0 Bica Reis (90.)

UEFA Youth League: Die Ergebnisse des 1. Spieltages