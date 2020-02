BVB (Borussia Dortmund) in der Youth League gegen Derby County heute live im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag gastiert die U19 von Borussia Dortmund in den Playoffs der Youth League bei Derby County. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

BVB in der Youth League gegen Derby County: Datum und Anpfiff

Die Playoffs-Partie zwischen der U19 von Borussia Dortmund und Derby County steigt am heutigen Dienstag um 14 Uhr. Gespielt wird im Loughborough University Stadium in Derby, die Heimat des Jugendklubs der englischen Zweitliga-Mannschaft.

Die restlichen Playoff-Begegnungen steigen am 12. Februar.

Youth League: Derby County - BVB heute live im TV und Livestream

Im frei frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen den Jugendmannschaften von Derby County und Borussia Dortmund nicht sehen. Stattdessen bietet der Pay-TV-Sender des Senders Sport1, Sport1+, eine Übertragung an.

Darüber hinaus stellt der Livestream-Dienst airtango eine kostenfreie Live-Berichterstattung zur Verfügung.

Borussia Dortmund in der Youth League: Darum gibt es Playoffs

Seit der Saison 2015/16 wird die Youth League in einem zweigleisigen System ausgetragen. Während die acht Gruppensieger, darunter auch die U19 des FC Bayern München, sicher im Achtelfinale stehen, müssen die Gruppenzweiten in die Playoffs. Die acht Jugendteams treffen dort auf die acht Vereine des nationalen Meisterschaftsweges.

Für den zweiten Turnierzweig qualifizieren sich die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen (nach UEFA-Klubkoeffizienten). Sollte der nationale Meister bereits im Wettbewerb vertreten sein, rückt die nächststehende Nation im UEFA-Ranking nach. Die Meister spielen in zwei Qualifikationsrunden mit jeweils einem Hin- und Rückspiel gegen einen jeweils anderen Ligasieger. Der Modus gleicht den Quali-Runden der UEFA Champions League.

In der zweiten Runde werden dann die acht Teams ermittelt, die in den Playoffs auf die Gruppenzweiten treffen. Dabei gibt es hingegen nur eine Partie, die über den Einzug in das Achtelfinale entscheidet.

Youth League: BVB zu Gast bei Derby County - Vorschau

Borussia Dortmund befindet sich in der A-Junioren Bundesliga West derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit dem 1. FC Köln. Im Team von Trainer Michael Skibbe gilt Youssoufa Moukoko als der Star der Mannschaft. Der erst 15-Jährige traf in der Liga in 16 Spielen bereits 26-mal und bereitete acht weitere Treffer vor. In der Youth League netzte das Sturmtalent bisher viermal.

Der BVB-Nachwuchs ließ in der Gruppenphase der "kleinen" Champions League Slavia Prag und den FC Barcelona hinter sich. Allerdings verpassten die jungen Borussen den Gruppensieg knapp. Inter Mailands U19 setzte sich dank der besseren Tordifferenz knapp vor den Schwarz-Gelben durch.

Das Überraschungsteam Derby County setzte sich im Meisterschaftsweg erst deutlich gegen den isländischen Vertreter IA Akranes durch, ehe in der zweiten Qualifikationsrunde Minsk die Grenzen aufgewiesen wurden.

Youth League: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Die acht Gruppensieger im Überblick:

Ajax Amsterdam

Atalanta Bergamo

Bayern München

Benfica Lissabon

Inter Mailand

Juventus Turin

FC Liverpool

Real Madrid

Youth League: Zeitplan

Youth League: Zeitplan