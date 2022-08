Eintracht Frankfurt, Peter Fischer und die Ultras: Streit in der Familie

Eintracht Frankfurt hat in Helsinki nicht nur den UEFA-Supercup-Sieg gegen Real Madrid verpasst. Der umjubelte Klub der Vorsaison droht außerdem in einen veritablen Familienstreit zu schlittern.

Es war gegen 16 Uhr Ortszeit, also etwa sechs Stunden vor Anpfiff, als bei Eintracht Frankfurts Fan-Fest in Helsinki eine wichtige Durchsage erfolgte: Wer noch kein Ticket habe, keine Sorge: Es gibt noch Restkarten! Noch Restkarten? Bei einem Europapokalspiel der Eintracht? In einem Stadion mit nur 31.500 Plätzen? Tatsächlich. Es zeigte, welche Bedeutung dem UEFA Supercup beigemessen wird.

Rund 10.000 Frankfurter waren dennoch nach Helsinki gereist. Für fast jeden anderen Klub beachtlich viele, für die Eintracht aber deutlich weniger als bei den Europa-League-Spielen der vergangenen Saison: 30.000 in Barcelona, 50.000 beim Finale in Sevilla. Gegenüber standen den Frankfurtern diesmal auch keine 70.000 Schotten, sondern nur 2.000 Madrilenen.

Entsprechend gediegen ging es in der Stadt und beim Fan-Fest zu. Statt wie in Sevilla wild eingepeitscht und getanzt wurde diesmal hauptsächlich auf Bierbänken gesessen und ein bisschen Bier getrunken, aber nicht zu viel - kein Wunder beim Preis von 8,50 Euro pro halbem Liter. "Heute ist es ein bisschen lockerer", merkte der Ex-Frankfurt-Profi und jetzige Marketing-Mitarbeiter Alex Schur bei einer kleinen Rede an. "Ich hoffe, dass sich das nicht auf die Spieler auswirkt."

Seine Hoffnungen wurden erfüllt: Nach dem Bundesliga-Fehlstart gegen den FC Bayern München zeigte die Mannschaft eine beherzte Leistung, musste sich dem Champions-League-Sieger Real aber dennoch verdient mit 0:2 geschlagen geben.

Eintracht Frankfurt: Peter Fischer greift die Ultras an

Auch beim Fan-Fest war es mit der Lockerheit schnell vorbei und zwar als Präsident Peter Fischer die Bühne betrat. Natürlich verkündete der 66-Jährige zunächst freudig, dass er selbstverständlich "auch aus diesem Pokal saufen" wolle (eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte). Dann kam er auf das Bundesliga-Auftaktspiel am Freitagabend zu sprechen und legte einen selbst für seine Verhältnisse denkwürdigen Auftritt hin.

Fischer ging es nicht um die Leistung der Mannschaft, die dem FC Bayern mit 1:6 unterlag. Es ging ihm um die Vorfälle auf den Rängen. Zur Erinnerung: Vornehmlich Frankfurter Ultras pfiffen die deutsche Nationalhymne aus, leisteten sich zur Halbzeit ein Scharmützel auf dem Platz und zündeten (genau wie Gästefans) wiederholt Pyrotechnik. "Jungs und Mädels, was ist da passiert?", fragte Fischer in die Runde, in der sich wohl keine Ultras befanden. Die aktive Fanszene der Eintracht war nicht nach Helsinki gereist, dem Vernehmen nach lehnt sie das Event wegen der Kommerzialisierung der UEFA ab.

Trotzdem fand sich ein Anhänger, der Fischers eher rhetorische Frage mit einem lautstarken "Nichts" beantwortete. Und das brachte den Präsidenten in Rage: "Wir machen Schluss, wir machen das Ding zu. Dann war es das für die, die hier 'Weiter, weiter, nichts, nichts' schreien. Diese Scheiße höre ich mir nicht an von dir! Ich schmeiß' dich raus! Du kriegst Stadionverbot!"

Benzema die Show gestohlen! Dieser Real-Star wurde zum Eintracht-Albtraum © getty 1/31 Es sollte nicht sein: Eintracht Frankfurt unterliegt im Supercup gegen Real Madrid mit 0:2 (0:1). In Spiel 1 nach Filip Kostic macht der Vertreter des Serben ein ordentliches Spiel. Bei den Königlichen ist aber ein Youngster wieder der Beste. Die Noten. © getty 2/31 REAL – THIBAUT COURTOIS: Erledigte die Aufgaben, die die Eintracht ihm stellte: War bei der Kamada-Chance zur Stelle (14.), tauchte auch beim Knauff-Schuss erfolgreich ab (24.). Nach der Pause fast beschäftigungslos. Note: 3. © getty 3/31 DANI CARVAJAL: Lieferte sich an der Außenlinie robuste Duelle mit Lenz. Offensiv trat er nicht in Erscheinung, defensiv musste er nicht viel bieten, um souverän zu bleiben. Note: 3,5. © imago images 4/31 EDER MILITAO: Blieb in der Abwehrzentrale immer stabil und ließ die Frankfurter Stürmer reihenweise von sich abprallen. Mit dem Ball am Fuß mit einigen Konzentrationsfehlern. Note: 2,5. © imago images 5/31 DAVID ALABA: Zu Beginn kamen die langen Diagonalbälle nicht an. Die Abstimmung in der Defensive passte nicht immer hundertprozentig, dafür in der Offensive mit einem Ausrufezeichen – dem 1:0. Note: 3. © getty 6/31 FERLAND MENDY: Fiel in der ersten Hälfte vor allem mit der unfreiwilligen Einleitung einer Frankfurt-Chance auf, als er den Ball gegen Knauff verlor (14.). Hatte Aktien im 2:0, als er Vinicius lang schickte, fand erst spät besser ins Spiel. Note: 3. © getty 7/31 CASEMIRO: Auch Casemiro war zunächst nicht drin in der Partie und hatte erst beim 1:0, das er mit Übersicht vorbereitete, seine erste gute Szene. Danach viel präsenter mit zahlreichen tollen Zweikämpfen und einen Lattenschuss (61.). Note: 2. © imago images 8/31 LUKA MODRIC: Auffällig unauffällig. Dem Kroaten gelang vor der Pause nichts Entscheidendes, das Spiel lief an ihm vorbei. Auch in der zweiten Hälfte nicht deutlich prägender, sodass er früh runter musste. Note: 4. © imago images 9/31 TONI KROOS: Ließ sich immer wieder nach hinten zurückfallen, um den Real-Spielaufbau anzukurbeln. Die meisten Real-Ballkontakte (120), die meisten Real-Pässe (103) – und ein starker Ballgewinn bei der Benzema-Chance (42.). Note: 2,5. © getty 10/31 FEDE VALVERDE: Zunächst viel unterwegs auf der rechten Seite, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Im zweiten Durchgang deutlich unauffälliger. Note: 3. © getty 11/31 VINICIUS JR: Mit starken Aktionen im 1 gegen 1, wenn er seine Schnelligkeit vor allem gegen Tuta präsentieren konnte – und dicken Chancen (17., 37., 55.). Bereitete das zweite Tor perfekt vor und war mit seiner Schnelligkeit immer gefährlich. Note: 2. © imago images 12/31 KARIM BENZEMA: Er hatte seine Szenen: Stark weitergeleitet für Vinicius (17.), am 1:0 beteiligt, weil er gegen zwei in der Luft stand und den Kopfball gewann und selbst mit einem Riesending (42.). Das 2:0 war eine leichte Übung (65.). Note: 2,5. © getty 13/31 RODRYGO: Kam nach 67 Minuten für Modric. Mit Licht (Sensationspass auf Valverde, 71.) und Schatten (verdaddelter Konter, 81.). Note: 3. © getty 14/31 EDUARDO CAMAVINGA: Durfte nach 76 Minuten für Valverde auf den Platz, als alles schon gelaufen war. Fiel nicht mehr auf. Keine Bewertung. © getty 15/31 ANTONIO RÜDIGER: Der Deutsche kam in der 85. Minute zu seinem Pflichtspieldebüt für Real, als er für Dani Carvajal gebracht wurde. Keine Bewertung. © getty 16/31 AURELIEN TCHOUAMENI: Toni Kroos musste für ihn nach 85 Minuten runter. Ohne Szene in der kurzen Zeit. Keine Bewertung. © getty 17/31 DANI CEBALLOS: Für Vinicius Junior in der 85. Minute eingewechselt, um noch ein paar Minuten zu machen. Keine Bewertung. © imago images 18/31 FRANKFURT - KEVIN TRAPP: Vor dem 0:1 noch sensationell gehalten, dann aber etwas die Orientierung bei der anschließenden Ecke verloren, auch wenn das nicht wirklich seine Schuld war. Stark gegen Vinicius, beim 0:2 sieht er dann nicht so gut aus. Note: 4. © imago images 19/31 ALMAMY TOURE: Hatte nicht so die Teilnahme am aktiven Spiel, stopfte aber durch sein Positionsspiel viele Räume. Beim 0:1 mitbeteiligt, als er mit Ndicka das Kopfballduell gegen Benzema verliert. Beim 0:2 auch im Geschehen. Note: 4,5. © getty 20/31 TUTA: Riesen-Heldentat in der 17., als er ein sicheres Tor von Vinicius Jr. auf der Linie verhindert. Beim 0:1 ist er mitten im Geschehen, hat aber Sow im Weg, sodass er da gegen Casemiro nichts ausrichten kann. Hier und da falsch positioniert. Note: 4. © getty 21/31 EVAN NDICKA: Sehr akribisch im Aufbau, mit den meisten Pässen bei der Eintracht. Auch mit einigen Ausflügen, wenn sich der Raum bot, aber beim 0:1 beteiligt, als er mit Toure das Kopfballduell gegen Benzema verliert. Note: 4. © imago images 22/31 ANSGAR KNAUFF: Er war vor allem mit Defensivaufgaben betraut, bewegte sich im Raum von Vinicius, begegnete ihm mit Tempo und gewann gute Zweikämpfe. Stark der Ballgewinn vor Kamadas Chance (14.). Offensiv aber kaum in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images 23/31 SEBASTIAN RODE: Wie immer fleißig unterwegs, bemüht durch seinen sicheren Pass das Spiel zu strukturieren. Verlor aber ein paar Mal zu oft den Ball, was zumindest nicht für große Gefahr sorgte. Nach vorne unauffällig und raus in der 61. Note: 4. © imago images 24/31 DJIBRIL SOW: Der Schweizer hatte einen sehr großen Aktionsradius und machte eigentlich kein schlechtes Spiel. Aber: Beim 0:1 ignoriert er Casemiro und lässt die Kopfball-Vorlage zu, beim 0:2 kommt er viel zu spät. Zwei Gegentor-Beteiligungen. Note: 5. © imago images 25/31 CHRISTOPHER LENZ: Der Kostic-Vertreter musste ein schweres Erbe antreten, machte seine Sache aber ordentlich. Defensiv überzeugend, nach vorne anständig. So war das auch zu erwarten. Interessante und erfolgreiche Duelle gegen Carvajal. Note: 3,5. © getty 26/31 JESPER LINDSTRÖM: Hat sich offenbar viel vorgenommen, machte ein beherztes Spiel, wenn auch durch diese Übermotivation der eine oder andere Ball verloren ging. Starke Vorarbeit für Kamada (14.). Er machte dann Platz für Kolo Muani (61.). Note: 3,5. © getty 27/31 DAICHI KAMADA: Muss in der 14. Minute das 1:0 für Frankfurt machen, aber da ist ihm wohl freistehend das Herz in die Hose gerutscht. Der Japaner hatte eine gute Spielübersicht, beim 0:1 rückt er aber etwas zu schnell raus. Einer der Besseren. Note: 3,5. © getty 28/31 RAFAEL BORRE: Der Mann der intensiven Läufe hat auch in Helsinki das Laufen nicht verlernt, aber nach dem einen oder anderen Ballverlust ließ er das Zurücklaufen dann sein und kassierte Ärger von Glasner. Offensiv bekam er zu wenig Bälle. Note: 4. © getty 29/31 MARIO GÖTZE: Kam in der 61. für Rode, um für etwas mehr Kreativität aus dem Zentrum zu sorgen, aber just ein paar Minuten später fiel das 0:2. Dennoch bemüht das Tempo hochzuhalten. Steht wohl am Wochenende wieder in der Startelf. Note: 3. © getty 30/31 RANDAL KOLO MUANI: Kam für Lindström in der 61. Minute und fand sich wie schon gegen Bayern gut ins Spiel ein, versuchte direkt Einfluss zu nehmen und holte sich die Bälle früh ab. Er empfiehlt sich für die Startelf, eine Entdeckung. Note: 2,5. © getty 31/31 LUCAS ALARIO: Kam in der 70. Minute für Toure und mit ihm der Systemwechsel. Auch der Argentinier war bemüht darum, Einfluss zu nehmen, zog das eine oder andere gute Foul in guter Position. Mehr war nicht drin. Note: 4.

Eintracht Frankfurt droht Geisterspiel in der Champions League

Es war eine Drohung an einen Einzelnen, die aber letztlich an hunderte Ultras oder Ultras-nahe Fans gerichtet war, mit denen der Klub in den vergangenen Jahren vornehmlich eher milde umgegangen war. In seiner gewohnt derben Sprache parlierte Fischer diesmal aber über "Arschlöcher", "Feuer-Scheiße" und "Idioten-Scheiße". Dann erzählte er vom Vorabend des Supercups, als er mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin an einem Tisch gesessen habe.

"Wenn bei euch in irgendeinem Champions-League-Spiel Scheiße passiert, dann heißt das danach: Geisterspiel in Frankfurt", habe ihm Ceferin mitgeteilt. Für den Platzsturm in Folge des siegreichen Halbfinals gegen West Ham United (sowie einige andere Vergehen) bedachte die UEFA Frankfurt bekanntlich mit einem Geisterspiel auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro. Der Großteil der beim Fan-Fest Anwesenden bestätigte Fischer für seine Ausführungen mit Applaus, viele äußerten sich auch bei anschließenden Gesprächen kritisch über das Gebaren der Ultras.

Wären die Adressaten der Kritik zugegen gewesen, hätten sie aber durchaus darauf verweisen können, dass bei den Feierlichkeiten nach dem Europa-League-Sieg auf dem Römer auch Eintracht-Spieler vor den Augen von Klub-Verantwortlichen ungehindert Pyrotechnik zünden durften. Oder darauf, dass sie mit ihren Anfeuerungen und Choreografien die Kulisse der epischen Europa-League-Saison entscheidend mitgestalteten. Sie riefen zur weißen Wand in Sevilla auf. Sie schufen Bilder, mit der sich die Eintracht auch selbst schmückte und international positive Aufmerksamkeit bekam.

Eintracht Frankfurt befindet sich in einer Zwickmühle

Die nach Helsinki gereisten etwas weniger hartgesotteten Fans sorgten beim Marsch zum Stadion, den Fischer selbstverständlich auch besuchte, und vor allem in der ersten Halbzeit des Spiels zwar ebenfalls für eine passable Stimmung. Vor allem in Anbetracht der sich anbahnenden Niederlage nahmen die Anfeuerungen nach der Pause aber arg ab. Ein Einpeitschen für das Comeback blieb aus, gefeiert wurde die Mannschaft nach Abpfiff dennoch.

Die Eintracht befindet sich beim Umgang mit seinen Ultras in einer Zwickmühle: Einerseits profitiert sie von ihrem Engagement, andererseits leidet sie unter ihren Verfehlungen. Fanatismus schlägt bekanntlich in alle Richtungen aus. Ein Geisterspiel in der Champions League würde dem Klub nicht nur einen beträchtlichen finanziellen Schaden, sondern auch einen Imageverlust bescheren - wie es schon beim Bundesliga-Eröffnungsspiel der Fall war.

Mit seiner verbalen Attacke begab sich Fischer auf einen womöglich unausweichlichen, sicherlich aber schmalen Grat. Vermutlich wusste er das schon während seiner Ausführungen ganz genau, unter Tränen sagte er am Ende noch: "Ich liebe euch, ihr seid meine Familie, sonst habe ich nichts."

Ausgerechnet in der erfolgreichsten Phase der jüngeren Klub-Geschichte mit einem Europa-League-Triumph hinter und der ersten Königsklassen-Saison seit 62 Jahren vor sich droht dieser Familie aber gerade eine Spaltung. Die zuletzt so umjubelte Einheit schlittert einem veritablen Familienstreit entgegen.