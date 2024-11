Verletztungsmisere hält an! Nächster Rückschlag für Real Madrid

Rodrygo musste beim Meisterschaftsspiel gegen Osasuna am Wochenende verletzt ausgewechselt werden. Nun steht die Diagnose fest. Die Madrilenen werden eine Weile auf den Brasilianer verzichten müssen.

Der brasilianische Nationalspieler musste beim 4:0-Sieg der Madrilenen am Samstag ausgewechselt werden. Nun hat der Verein bestätigt, dass er sich eine Verletzung zugezogen hat. Betroffen ist das linke Bein.

Berichten zufolge wird der 23-Jährige etwa fünf bis sechs Wochen ausfallen, womit die Blancos beim Champions-League-Spiel gegen Liverpool am 27. November ebenfalls ohne Rodrygo auskommen müssen.

In einer Erklärung auf der Website des Vereins heißt es: "Nach den Untersuchungen, die der medizinische Dienst von Real Madrid heute bei unserem Spieler Rodrygo durchgeführt hat, wurde bei ihm eine Verletzung diagnostiziert. Sein weiterer Verlauf wird beobachtet."

Madrid wird aktuell von einer Verletzungsplage heimgesucht: Mit David Alaba, Daniel Carvajal und Eder Militao fallen gleich mehrere Schlüsselspieler mit Problemen am vorderen Kreuzband aus und auch Torhüter Thibaut Courtiois ist derzeit außer Gefecht gesetzt.

Madrid bestreitet zwischen dem 24. November und dem 10. Dezember sechs Spiele in nur etwas mehr als zwei Wochen. Dabei trifft man in LaLiga auf Leganes, Getafe, Athletic Club und Girona sowie in der Champions League auf Liverpool und Atalanta.