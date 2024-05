Rückkehr zum FC Barcelona? Hansi Flick will offenbar Thiago Alcantara in sein Trainerteam holen

Am Montag soll aller Voraussicht nach Hansi Flick als neuer Trainer der Katalanen vorgestellt werden. Der ehemalige Bundestrainer soll sich noch auf der Suche nach einem Assistenztrainer befinden, der fließend Spanisch und Deutsch spricht sowie als direkte Verbindung zur Mannschaft fungieren kann.

Laut eines Berichts der spanischen AS soll man daher auf Thiago gestoßen sein. Barcelona habe demnach mit dem 46-maligen Nationalspieler bereits Kontakt aufgenommen.

"Er ist ein Mittelfeldspieler mit besonderem Talent und war auch immer ein Spieler mit einer guten Veranlagung und viel Charakter. Er wäre das ideale Profil, aber im Verein herrscht ein gewisser Pessimismus", heißt es in dem Bericht.

Nach der Freistellung von Trainer Xavi soll Flick laut Mundo Deportivo am Montag als neuer Trainer vorgestellt werden. Angedacht ist angeblich ein Vertrag für ein Jahr plus Option. Flick war bereits im Januar als heißer Nachfolgekandidat von Xavi gehandelt worden und soll deshalb schon fleißig Spanisch gelernt haben.

Thiago wechselte 2013 nach acht Jahren in Barcelona für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zum FC Bayern. Zwei Jahre später schloss er sich für 22 Millionen dem FC Liverpool an. Dort plagten den mittlerweile 33-Jährigen zahlreiche Verletzungen, so dass er in vier Spielzeiten lediglich auf 98 Pflichtspiele kam. In diesem gelangen ihm drei Tore und sechs Vorlagen. Bei den Reds wurde sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert.