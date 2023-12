FC Barcelona offenbar unzufrieden mit Ausrüster Nike - die Konkurrenz steht Schlange

Die Verantwortlichen des spanischen Meisters FC Barcelona sind laut eines Medienberichts nicht zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Ausrüster Nike. Sport schreibt, die Katalanen wollen die Konditionen mit dem US-Sportartikelhersteller nachverhandeln. Zwei Rivalen seien zudem daran interessiert, Nike abzulösen.

Barcelona und Nike arbeiten seit 1998 zusammen. Aktuell läuft der Vertrag zwischen dem Klub und der Firma aus Oregon noch bis 2028, er wurde 2018 geschlossen. Barça kassiert von Nike 100 Millionen Euro pro Jahr, die Summe kann durch Boni auf bis zu 155 Millionen Euro ansteigen.

Allerdings ist man bei den Blaugrana der Ansicht, dass man bei diesem Deal unterbewertet sei. Zudem sei man nicht zufrieden mit einigen Produkten, die Nike geliefert habe. Daher sollen Gespräche über neue Bedingungen der Zusammenarbeit angestrebt werden.

Wie Sport weiter schreibt, zeigen auch bereits zwei Nike-Konkurrenten Interesse daran, Barcelona künftig auszustatten: New Balance, das lange Zeit unter anderem mit dem FC Liverpool zusammenarbeitete, und Borussia Dortmunds Ausrüster PUMA.

Sportlich hat der FC Barcelona am Wochenende ein Brett vor der Brust: Der Titelverteidiger empfängt im Topspiel in LaLiga am Sonntagabend Atlético Madrid.