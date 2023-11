Real Madrid: Fede Valverde verlängert seinen Vertrag

Uruguays Nationalspieler Federico Valverde hat seinen Vertrag bei Real Madrid langfristig verlängert. Wie die Königlichen am Donnerstag bekannt gaben, läuft sein neues Arbeitspapier bis 2029. Damit ist er der vierte Spieler in zwei Wochen, der dem Champions-League-Rekordsieger wohl lange erhalten bleiben wird.

Zuvor hatten Flügelstürmer Vinicius Junior bis 2027, Rechtsaußen Rodrygo bis 2028 und der zentrale Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga bis 2029 verlängert.

Valverde steht seit Juli 2016 in Madrid unter Vertrag und wurde in der Saison 2017/2018 für ein Jahr an Deportivo La Coruna verliehen.

Seit der Spielzeit 2018/2019 stand der Mittelfeldmotor in wettbewerbsübergreifend 220 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte 19 Tore und verbuchte 18 Assists. In dieser Zeit holte er mit Real unter anderem zweimal die spanische Meisterschaft (2020, 2022) und gewann einmal die Champions League (2022).

Präsident Florentino Perez sichert Real Madrid mit den Verlängerungen wichtige Spieler und baut für die nächsten Jahre einen starken Kader auf.