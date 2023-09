Atletico Madrid und Real Madrid begegnen sich heute in der Primera Division. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr das Derbi madrileño live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Real Madrid gastiert am heutigen Sonntag, den 24. September, am 6. Spieltag der Primera Division bei Atletico Madrid. Der Anstoß des Derbi madrileño ist am Abend für 21.00 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Partie dient das Civitas Metropolitano, die Heimspielstätte von Atletico Madrid.

Real Madrid hat einen perfekten Saisonstart hingelegt! Nach fünf Spieltagen steht das Team von Carlo Ancelotti bei perfekten 15 Punkten. Einen großen Anteil am jüngsten Erfolg hat vor allem Jude Bellingham. Der Neuzugang vom BVB erzielte in der Liga bislang fünf Tore. Und auch in der Champions League riss die Erfolgsserie von Real Madrid nicht ab. Gegen Union Berlin siegten die Madrilenen unter der Woche knapp mit 1:0.

Für Atletico Madrid verlief der Saisonstart weniger erfolgreich. In der Champions League kam die Mannschaft von Diego Simeone gegen Lazio Rom nicht über ein 1:1 hinaus. Und auch in der Liga tat sich Atletico Madrid bislang schwer. Nur sieben Punkte sammelten die heutigen Hausherren bislang. Welches Team gewinnt am Abend das Derbi madrileño?

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Derbi madrileño im Free-TV, Livestream und Liveticker

Civitas Metropolitano, Madrid Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Derbi madrileño im Free-TV und Livestream

DAZN überträgt das Derbi madrileño am heutigen Tag exklusiv im TV. Auf DAZN 1 seht Ihr das Duell zwischen Atletico Madrid und Real Madrid live und in voller Länge ab 20.55 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann, Jonas Hummels fungiert am Abend als Experte.

DAZN bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von DAZN seht Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App. Auf OneFootball könnt Ihr das Derbi madrileño ebenfalls im Livestream erleben. Dort steht Euch die Begegnung als kostenpflichtiger Einzelstream zur Verfügung.

© getty In Madrid kommt es heute zum Stadtderby zwischen Atletico und Real.

Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World könnt Ihr bei dem TV-Sender zwischen drei Abo-Paketen wählen. Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Neben der Primera Divison seht Ihr auf DAZN auch die Serie A, die Ligue 1, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Derbi madrileño im Liveticker

Das Duell zwischen Atletico Madrid und Real Madrid begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

